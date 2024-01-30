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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Гуманитарная помощь

Ноутбуки и лекарства: что белгородцы отправили военным в зону СВО?

30 января 2024, 06:28
Фото: 1MI
Гуманитарная помощь

Из Белгородской области отправят гуманитарную помощь военным

В регионе собрали гуманитарную помощь для российских военнослужащих, её отправят в ДНР утром 30 января. Вскоре аналогичный груз поедет и в ЛНР. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 30 января в зону СВО к российским военнослужащим выезжает гуманитарная помощь, которую собирали волонтёры и жители Белгородской области. За всё время бойцам отправили более 6 тыс. тонн необходимых вещей и продовольствия.

Сегодня гумпомощь отправят в Донецкую народную республику, позже аналогичный груз поедет и в Луганскую народную республику. В состав гумпомощи вошли тёплые вещи, медикаменты, оборудование, ноутбуки и другое, что просят российские военнослужащие. Там же есть посылки и письма от родных и близких.

В этот же день в ДНР отправится и стоматологический комплекс с двумя врачами, двумя медсёстрами и двумя водителями. Специалисты окажут квалифицированную профессиональную помощь военным.

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#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Бойцы#Новости Белгорода#ДНР#ЛНР#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Отправка#Александра Склярова#Гумпомощь
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