Ноутбуки и лекарства: что белгородцы отправили военным в зону СВО?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Утром 30 января в зону СВО к российским военнослужащим выезжает гуманитарная помощь, которую собирали волонтёры и жители Белгородской области. За всё время бойцам отправили более 6 тыс. тонн необходимых вещей и продовольствия.
Сегодня гумпомощь отправят в Донецкую народную республику, позже аналогичный груз поедет и в Луганскую народную республику. В состав гумпомощи вошли тёплые вещи, медикаменты, оборудование, ноутбуки и другое, что просят российские военнослужащие. Там же есть посылки и письма от родных и близких.
В этот же день в ДНР отправится и стоматологический комплекс с двумя врачами, двумя медсёстрами и двумя водителями. Специалисты окажут квалифицированную профессиональную помощь военным.