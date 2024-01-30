Ноутбуки и лекарства: что белгородцы отправили военным в зону СВО?

Сегодня гумпомощь отправят в Донецкую народную республику, позже аналогичный груз поедет и в Луганскую народную республику. В состав гумпомощи вошли тёплые вещи, медикаменты, оборудование, ноутбуки и другое, что просят российские военнослужащие. Там же есть посылки и письма от родных и близких.