КМСП: В минувшем году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров на 7 млрд руб

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, расширение на самозанятых специальной квоты в 25% на закупки у малых и средних предприятий упростило для них процессы участия в закупках госкомпаний в рамках 223-ФЗ. Поэтому уже несколько лет среди поставщиков крупнейших заказчиков растет число самозанятых и объемы закупок. В минувшем году закупки достигли рекордных значений, увеличившись по сравнению с 2022 годом более чем вдвое. Чтобы привлечь самозанятых к поставкам товаров и услуг госкомпаниям, КМСП организует семинары, на которых рассказывает о различных аспектах участия в закупках.