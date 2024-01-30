КМСП: В минувшем году самозанятые предоставили госкомпаниям товаров на 7 млрд руб

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В роли поставщиков выступили почти 8 тыс. физических лиц, которые работают в режиме налога на профессиональный доход. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в 2022 году количество таких предпринимателей достигало лишь 4,5 тысячи. Следует отметить, что КМСП обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25%-ной правительственной квоты на закупки у предприятий малого и среднего бизнеса и самозанятых, пишет iz.ru.
В целом за период с 2019 по 2023 год свыше 12,3 тысячи самозанятых подписали 23 тысячи договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей.
В 2023 году самыми востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги финансового посредничества и страхования — 1,32 млрд рублей, рекламные услуги и услуги по анализу конъюнктуры рынка — 0,99 млрд, услуги в сфере творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд, профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд, а также телекоммуникационные услуги — 0,41 млрд рублей.
Сообщается, что в прошлом году наивысший по сравнению с предыдущим годом прирост объема закупок продемонстрировала сфера вспомогательных услуг в области финансового посредничества и страхования, где произошел рост в 1272 раза. Далее следуют профессиональные, научные и технические услуги (объемы выросли в 7,5 раза), затем — услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза) и телекоммуникационные услуги (с ростом в 2,5 раза).
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, расширение на самозанятых специальной квоты в 25% на закупки у малых и средних предприятий упростило для них процессы участия в закупках госкомпаний в рамках 223-ФЗ. Поэтому уже несколько лет среди поставщиков крупнейших заказчиков растет число самозанятых и объемы закупок. В минувшем году закупки достигли рекордных значений, увеличившись по сравнению с 2022 годом более чем вдвое. Чтобы привлечь самозанятых к поставкам товаров и услуг госкомпаниям, КМСП организует семинары, на которых рассказывает о различных аспектах участия в закупках.
Среди регионов — лидеров по закупкам у самозанятых в прошлом году первой стала Москва с объемом более 1,82 млрд рублей. За столицей следуют Краснодарский край и Подмосковье с 0,7 млрд и 0,59 млрд соответственно, следом идут Санкт-Петербург с 0,31 млрд и Курская область с 0,29 млрд рублей.