Касается не всех: почему «Пятёрочка» и «Магнит» в Белгороде не сокращают часы работы?

Мэр ответил, что ограничения времени работы распространяются только на торговые центры и комплексы, общая площадь которых достигает более 1000 квадратных метров и которые продают непродовольственные товары. Региональный оперштаб принял такое решение, чтобы избежать большого скопления людей в ТРЦ, особенно в вечернее время.