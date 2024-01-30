Касается не всех: почему «Пятёрочка» и «Магнит» в Белгороде не сокращают часы работы?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Белгородец поинтересовался у мэра города Валентина Демидова, почему сетевые продуктовые магазины «Пятёрочка» и «Магнит» не сокращают рабочий график до 20:00, как это делают торговые центры.
Мэр ответил, что ограничения времени работы распространяются только на торговые центры и комплексы, общая площадь которых достигает более 1000 квадратных метров и которые продают непродовольственные товары. Региональный оперштаб принял такое решение, чтобы избежать большого скопления людей в ТРЦ, особенно в вечернее время.
Магазины «Магнит» и «Пятёрочка» реализуют продовольственные товары и, как правило, у них небольшая торговая площадь. Именно поэтому их режим работы не ограничен.
Валентин Демидов
Напомним, что белгородцы уже интересовались графиком работы некоторых магазинов. Руководители небольших магазинов, а также аптек тоже могут вводить ограничения по режиму работы. Такие меры ввели из-за неспокойной оперативной обстановки.