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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Магнит

Касается не всех: почему «Пятёрочка» и «Магнит» в Белгороде не сокращают часы работы?

30 января 2024, 12:38
Фото: 1MI
Магнит

Не всех магазинов Белгорода касаются ограничения в режиме работы

Почему продуктовые магазины в Белгороде не сокращают рабочий день, как это делают торговые центры? Оперштаб ведь ранее объявил об ограничениях из-за неспокойной оперативной обстановки. На вопрос ответил мэр Валентин Демидов.

Белгородец поинтересовался у мэра города Валентина Демидова, почему сетевые продуктовые магазины «Пятёрочка» и «Магнит» не сокращают рабочий график до 20:00, как это делают торговые центры.

Мэр ответил, что ограничения времени работы распространяются только на торговые центры и комплексы, общая площадь которых достигает более 1000 квадратных метров и которые продают непродовольственные товары. Региональный оперштаб принял такое решение, чтобы избежать большого скопления людей в ТРЦ, особенно в вечернее время.

Магазины «Магнит» и «Пятёрочка» реализуют продовольственные товары и, как правило, у них небольшая торговая площадь. Именно поэтому их режим работы не ограничен.
Валентин Демидов

Напомним, что белгородцы уже интересовались графиком работы некоторых магазинов. Руководители небольших магазинов, а также аптек тоже могут вводить ограничения по режиму работы. Такие меры ввели из-за неспокойной оперативной обстановки.

В мэрии уточнили, почему не все магазины в Белгороде будут работать до восьми вечера
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