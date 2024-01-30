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«Экотрансу» отказали в отсрочке по выплате долга мэрии Белгорода

«Экотрансу» отказали в отсрочке по выплате долга мэрии Белгорода

30 января 2024, 08:20
Фото: 1MI
Постановление ещё может быть обжаловано. Ранее мэрия Белгорода потребовала взыскать с «Экотранса» задолженность по договору аренды земельного участка.

Согласно материалам дела, администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к транспортной компании «Экотранс». Городские власти потребовали взыскать в бюджет муниципалитета задолженность по договору аренды земельного участка в размере 4,8 млн рублей и неустойку в 572 тысячи рублей.

Исковые требования суд удовлетворил частично и постановил взыскать с «Экотранса» задолженность в 4,8 млн рублей и неустойку в 513 тысяч рублей.

Позже в суд поступило заявление от «Экотранса». Транспортная компания попросила предоставить рассрочку на восемь месяцев с ежемесячным погашением суммы задолженности. Суд «Эконтрансу» отказал. Поэтому транспортная компания обратилась в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой попросила обжалуемое определение отменить и предоставить рассрочку.

Заявитель отметил, что суд не учёл тяжёлое финансовое состояние компании, наличие дебиторской и кредиторской задолженности, которая не позволяет единовременно перечислить сумму задолженности в полном объёме и в столь короткий срок.

«Эконтранс» также заявил, что тяжёлое финансовое положение фирмы является следствием систематического нарушения со стороны регионального оператора — ООО «ЦЭБ» условий оплаты по заключённым договорам.

Апелляционный суд принял жалобу к производству. От администрации Белгорода поступили возражения по делу.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, возражений на неё, заслушав пояснения представителя истца, апелляционный суд не усмотрел оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В документах сказано, что в обоснование заявления о предоставлении рассрочки «Эконтранс» ссылается на тяжёлое финансовое положение вследствие неисполнения денежных обязательств контрагентом (ЦЭБом), а также указал на частичную оплату задолженности.

Между тем, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что представленные документы не свидетельствуют об обстоятельствах, действительно затрудняющих исполнение судебного акта, не подтверждают отсутствие денег или имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также о том, что должник предпринимал и продолжает предпринимать все необходимые меры для исполнения судебного акта.

А утверждение «Эконтранса» о тяжёлом финансовом положении само по себе не влечёт автоматического предоставления отсрочки. К тому же доказательств, свидетельствующих о том, что при предоставлении рассрочки решение суда будет исполнено, в материалы дела не было представлено.

В итоге суд оставил определение Арбитражного суда Белгородской области без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в месячный срок.

«Экотранс» выиграл ещё один суд у белгородского ЦЭБа
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