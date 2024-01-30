«Экотрансу» отказали в отсрочке по выплате долга мэрии Белгорода

Между тем, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что представленные документы не свидетельствуют об обстоятельствах, действительно затрудняющих исполнение судебного акта, не подтверждают отсутствие денег или имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также о том, что должник предпринимал и продолжает предпринимать все необходимые меры для исполнения судебного акта.