Две женщины за день пострадали в Белгороде: одна в автобусе, вторая — у больницы

В Белгороде за минувший день в ДТП пострадали две женщины. В 14:50 около областной больницы по улице Некрасова УАЗ задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. Она шла по проезжей части межкорпусного проезда. Сообщается, что перед движением задним ходом водитель не убедился в безопасности манёвра.