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Деньги

Белгородка пообещала поставку труб двум компаниям и похитила их деньги

30 января 2024, 06:44
Фото: 1MI
Деньги

Белгородку будут судить за хищение 922 тысяч рублей

Директор коммерческой организации заключила договоры о поставке труб и сантехники с ООО «БелСпецСнаб» и ООО «МетПромТорг». Перечисленные 922 тыс. рублей она забрала себе. Женщину будут судить, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородку будут судить за хищение денег мошенническим путём. Женщина получила 922 тыс. рублей от двух компаний за поставки, но деньги она забрала себе, не выполнив обязательства.

Как уточнили в надзорном ведомстве, против 34-летней жительницы региона утвердили обвинительное заключение по двум эпизодам мошенничества, совершённого лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Обвиняемая, будучи директором коммерческой организации, заключила договоры на поставку нержавеющих труб, трубопроводной арматуры и сантехники с ООО «БелСпецСнаб» и ООО «МетПромТорг».

Однако исполнять свои обязательства женщина не собиралась. Она получила от контрагентов 922 тыс. рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению.

Уголовное дело против белгородки направили на рассмотрение в Свердловский райсуд.

ООО «БелСпецСнаб» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Организация занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Упомянутое ООО «МетПромТорг» находится в Санкт-Петербурге. Компания существует с 2018 года и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Ранее сообщалось, что белгородский «подполковник ФСБ» пытался развести москвичей на 12 млн рублей. Белгородец за деньги обещал помочь паре, которую обвинили в создании финансовой пирамиды.

Белгородский «подполковник ФСБ» пытался развести москвичей на 12 млн рублей
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