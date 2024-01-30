Белгородка пообещала поставку труб двум компаниям и похитила их деньги

Как уточнили в надзорном ведомстве, против 34-летней жительницы региона утвердили обвинительное заключение по двум эпизодам мошенничества, совершённого лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Обвиняемая, будучи директором коммерческой организации, заключила договоры на поставку нержавеющих труб, трубопроводной арматуры и сантехники с ООО «БелСпецСнаб» и ООО «МетПромТорг».