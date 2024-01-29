Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:02

Published Вчера, 12:02

Modified 24 января, 12:02

Updated 24 января, 12:02

РЭО: Финалистов «Зеленого квадрата» научат из отходов создавать предметы искусства

РЭО: Финалистов «Зеленого квадрата» научат из отходов создавать предметы искусства

29 января 2024, 12:02
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о требованиях к участникам конкурса «Зеленый квадрат». Граждане России могут подать для участия в конкурсе арт-объектов свои эскизы и получить возможность пройти обучение на площадке арт-кластера «Таврида».

Как пишет издание 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал, что на участие в конкурсе «Зеленый квадрат» принимаются эскизы в любом формате. Конкурсанты, которые пройдут в финал, смогут по своим эскизам создавать арт-объекты в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму.

«Может показаться, что лучше всего в экономике замкнутого цикла и переработке разбираются сотрудники предприятий по обращению с отходами. Но на самом деле все люди каждый день сталкиваются с этой сферой, когда что-то покупают или относят пакет с мусором в бак, поэтому в конкурсе могут участвовать все граждане России, а не только художники», — сообщил Буцаев.

Участниками «Зеленого квадрата» могут стать граждане России старше 18 лет. Также к участию в нем приглашаются граждане зарубежных стран. Принимаются эскизы в любом формате с указанием арт-объекта или фотографии готового арт-объекта.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что авторы лучших эскизов смогут стать участниками очной образовательной программы академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», которая состоится в феврале текущего года. На этой площадке лидеры конкурса совместно с известными художниками и профессионалами на основе своих концептов или эскизов создадут готовые арт-объекты.

Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальной сайте конкурса «Зеленый квадрат».

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, который находится в Крыму в бухте Капсель.

Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
Сегодня, 08:48