bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 08:44

Published 29 января, 08:44

Modified 29 января, 08:46

Updated 29 января, 08:46

Больница

Раненный при атаке дрона на экскаватор белгородец остаётся в тяжёлом состоянии

29 января 2024, 08:44
Фото: 1MI. Больница

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области около 100 ударов

Сюжет
Новости Белгорода
Пять районов региона подверглись атакам со стороны Украины накануне. Пострадал один человек: рабочего, раненного при взрыве, перевели в реанимацию. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 января ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Противник нанёс по региону около 100 ударов. Пострадал один человек.

В Краснояружском районе дрон-камикадзе на участке между Колотиловкой и Прилесьем атаковал экскаватор. При взрыве пострадал рабочий — он получил ранение передней большеберцовой артерии.

Стало известно, что сейчас белгородец в реанимации. Пациент находится в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина остаётся в горбольнице № 2 Белгорода.

В Белгородском районе село Солнцевка дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Над Новой Деревней сбили БПЛА противника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 28 января повреждения выявили в Разумном и Беловском. В первом случае пострадал частный дом — посекло фасад. Повреждён автомобиль. Во втором случае в частном доме пострадала крыша.

В Борисовском районе на окраине Лозовой Рудки насчитали 36 гранатомётных выстрелов. Ещё 50 выстрелов по населённому пункту противник нанёс из пулемёта. Окраину хутора атаковали четырьмя дронами-камикадзе.

Над Тишанкой в Волоконовском районе сбили беспилотник. Дроновку в Грайворонском округе обстреляли из миномёта — шесть прилётов. По два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак. В этих случаях обошлось без последствий.

Белгородское село в приграничье попало под обстрел ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали окраину белгородского села с помощью дрона-камикадзе: ранен рабочийВСУ атаковали белгородскую Новую Таволжанку с помощью дронов-камикадзеУкраинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область. Есть погибшая
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Новости Белгорода#Экскаватор#Волоконовский район#Взрыв#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Раненый#Обстрел ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика