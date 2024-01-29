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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Работа

Полезные связи: каждый пятый белгородец помогал одноклассникам с трудоустройством

29 января 2024, 12:28
Фото: Midjourney
Работа

SuperJob: четверть опрошенных белгородцев посещают вечера встречи выпускников

Специалисты сервиса провели опрос среди работающих жителей Белгорода и выяснили, кто чаще всего помогал друзьям с поиском работы, а кто сам пользовался связями для трудоустройства.

Общение со своими одноклассниками поддерживает каждый второй опрошенный белгородец старше 18 лет. На встречи выпускников ходят около 25% респондентов.

При этом именно поддержание связей со школьными друзьями иногда помогает белгородцам с трудоустройством. Так, 7% белгородцев признались, что устроились на работу благодаря своим одноклассникам. 20% респондентов в свою очередь помогли товарищам по школе с трудоустройством.

Охотнее с поиском работы помогают именно одноклассники. В этом вопросе мужчины готовы помочь в 1,5 раза чаще женщин.

Кроме этого, чем старше белгородцы, тем больше они сохраняют общение со своими одноклассниками и обращаются к ним за помощью в трудоустройстве.

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#Общество#Белгородская область#Трудоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Одноклассники#Александра Склярова
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