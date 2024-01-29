Полезные связи: каждый пятый белгородец помогал одноклассникам с трудоустройством

При этом именно поддержание связей со школьными друзьями иногда помогает белгородцам с трудоустройством. Так, 7% белгородцев признались, что устроились на работу благодаря своим одноклассникам. 20% респондентов в свою очередь помогли товарищам по школе с трудоустройством.