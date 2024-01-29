Полезные связи: каждый пятый белгородец помогал одноклассникам с трудоустройством

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Общение со своими одноклассниками поддерживает каждый второй опрошенный белгородец старше 18 лет. На встречи выпускников ходят около 25% респондентов.
При этом именно поддержание связей со школьными друзьями иногда помогает белгородцам с трудоустройством. Так, 7% белгородцев признались, что устроились на работу благодаря своим одноклассникам. 20% респондентов в свою очередь помогли товарищам по школе с трудоустройством.
Охотнее с поиском работы помогают именно одноклассники. В этом вопросе мужчины готовы помочь в 1,5 раза чаще женщин.
Кроме этого, чем старше белгородцы, тем больше они сохраняют общение со своими одноклассниками и обращаются к ним за помощью в трудоустройстве.