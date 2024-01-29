Глава РЭО Буцаев: На конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат» подали 561 заявку

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Тема арт-объектов — бережное отношение к природе и проблема переработки отходов. Для участия в конкурсе необходимо было представить жюри эскизы и фото готовых работ. Об этом сообщает 56orb.
«Конкурс „Зеленый квадрат“ был запущен в конце декабря 2023 года. За это время мы приняли 561 заявку с арт-объектами. Среди них как концепции, так и презентации с уже готовыми работами», — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что конкурс является международным. Организаторы получают заявки из соседних стран — Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к вопросам переработки отходов и создания экономики замкнутого цикла. Также конкурс нацелен на распространение экологических привычек среди максимального числа граждан.
Предполагается, что жюри конкурса выберет 50 работ, авторов которых пригласят участвовать в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Финалистам предстоит разработать новые объекты и доработать собственные задумки.
«На „Тавриде“ финалисты смогут поработать с кураторами, усилить связи в творческом сообществе. Далее часть созданных объектов отправится на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи», — рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. Он также сообщил, что часть работ будет демонстрироваться на других площадках страны. Сейчас в РЭО готовят шорт-лист, который скоро представят вниманию публики, заключил Бойко.
Среди партнеров конкурса — арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Фестиваль, проходящий по инициативе Владимира Путина, ждет на своих площадках 20 тысяч российских и иностранных участников.