Глава РЭО Буцаев: На конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат» подали 561 заявку

«Конкурс „Зеленый квадрат“ был запущен в конце декабря 2023 года. За это время мы приняли 561 заявку с арт-объектами. Среди них как концепции, так и презентации с уже готовыми работами», — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что конкурс является международным. Организаторы получают заявки из соседних стран — Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к вопросам переработки отходов и создания экономики замкнутого цикла. Также конкурс нацелен на распространение экологических привычек среди максимального числа граждан.