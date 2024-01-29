Доходы и родственники: для чего собирается комиссия по конфликту интересов УМВД

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По информации ведомства, в 2023 году комиссия УМВД России по Белгородской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассматривала два уведомления. Они поступили от сотрудников ведомства, которые сообщили о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год своих детей из-за конфликтной ситуации со своими бывшими супругами.
Также в прошлом году комиссия рассматривала предстоящее назначение одного сотрудника территориального органа МВД России по Белгородской области на руководящую должность, чтобы не допустить конфликт интересов со своим родственником при совместном прохождении службы в органах внутренних дел.
Для справки. Под конфликтом интересов в федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
По результатам рассмотренных материалов комиссия признала объективными причины, по которым правоохранители не могут предоставить сведения о доходах своих детей. Также не установили специалисты конфликт интересов в отношении сотрудника, который претендовал на руководящую должность.
В ведомстве отметили, что все сотрудники, в отношении которых рассматривались материалы на комиссии, продолжают службу в органах внутренних дел РФ на различных должностях.
В 2022 году комиссия рассматривала три уведомления сотрудников регионального УМВД России по Белгородской области о невозможности представления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год своих детей также из-за конфликта со своими бывшими супругами.
Кроме этого, в 2022 году рассматривалось предстоящее назначение одного сотрудника территориального органа МВД России по Белгородской области на руководящую должность, чтобы не допустить конфликт интересов со своим родственником при совместном прохождении службы.
Также в 2022 году комиссия рассматривала материалы в отношении шести сотрудников, которые предоставили неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.
По результатам рассмотренных материалов комиссия пришла к следующим выводам:
А шестерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.
В ведомстве отметили, что все сотрудники, в отношении которых рассматривались материалы на комиссии, продолжают службу в органах внутренних дел Российской Федерации на различных должностях.