Доходы и родственники: для чего собирается комиссия по конфликту интересов УМВД

По информации ведомства, в 2023 году комиссия УМВД России по Белгородской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассматривала два уведомления. Они поступили от сотрудников ведомства, которые сообщили о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год своих детей из-за конфликтной ситуации со своими бывшими супругами.