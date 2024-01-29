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Двое полицейских не сообщили о доходах детей из-за конфликта с их бывшими жёнами

Доходы и родственники: для чего собирается комиссия по конфликту интересов УМВД

29 января 2024, 05:50
Фото: 1MI

Двое полицейских не сообщили о доходах детей из-за конфликта с их бывшими жёнами

В прошлом году комиссия УМВД России по Белгородской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов провела ряд заседаний. Журналисты Бел.Ру выяснили причины.
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УМВД

По информации ведомства, в 2023 году комиссия УМВД России по Белгородской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассматривала два уведомления. Они поступили от сотрудников ведомства, которые сообщили о невозможности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год своих детей из-за конфликтной ситуации со своими бывшими супругами.

Также в прошлом году комиссия рассматривала предстоящее назначение одного сотрудника территориального органа МВД России по Белгородской области на руководящую должность, чтобы не допустить конфликт интересов со своим родственником при совместном прохождении службы в органах внутренних дел.

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Для справки. Под конфликтом интересов в федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

По результатам рассмотренных материалов комиссия признала объективными причины, по которым правоохранители не могут предоставить сведения о доходах своих детей. Также не установили специалисты конфликт интересов в отношении сотрудника, который претендовал на руководящую должность.

В ведомстве отметили, что все сотрудники, в отношении которых рассматривались материалы на комиссии, продолжают службу в органах внутренних дел РФ на различных должностях.

В 2022 году комиссия рассматривала три уведомления сотрудников регионального УМВД России по Белгородской области о невозможности представления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год своих детей также из-за конфликта со своими бывшими супругами.

Кроме этого, в 2022 году рассматривалось предстоящее назначение одного сотрудника территориального органа МВД России по Белгородской области на руководящую должность, чтобы не допустить конфликт интересов со своим родственником при совместном прохождении службы.

Также в 2022 году комиссия рассматривала материалы в отношении шести сотрудников, которые предоставили неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

По результатам рассмотренных материалов комиссия пришла к следующим выводам:

  • причины, по которым три правоохранителя не смогли предоставить сведения о доходах своих детей, объективные;
  • конфликта интересов в отношении претендента на руководящую должность не обнаружено.

А шестерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

В ведомстве отметили, что все сотрудники, в отношении которых рассматривались материалы на комиссии, продолжают службу в органах внутренних дел Российской Федерации на различных должностях.

Урегулирование конфликта интересов: по трём сотрудникам УМВД работала комиссия
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