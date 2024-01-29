До сих пор не восстановилась: белгородка спасала бойцов и получила ранение

Как объяснила Иванова, они попали в засаду, а противник специально целился в автомобиль с красным крестом. По её словам, планировалось вывести медиков из строя. В тот момент девушка была рядом с носилками и прикрыла собой раненого военнослужащего. Сама она тоже впоследствии получила ранения, но выбраться из-под атаки всем удалось.