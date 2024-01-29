Что говорит валидатор? Как узнать, что вы сели в автобус с двойной системой оплаты?

Недавно в редакцию Бел.Ру обратился читатель, который несколько раз заплатил за проезд больше положенного из-за того, что в автобусах не было уведомлений о системе оплаты «вход-выход» и пассажир просто не приложил карту во второй раз. Мы решили обратиться в правительство и узнать, как граждан информируют о том, что в общественном транспорте нужно дважды прикладывать карту для расчёта стоимости поездки.