Что говорит валидатор? Как узнать, что вы сели в автобус с двойной системой оплаты?

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Недавно в редакцию Бел.Ру обратился читатель, который несколько раз заплатил за проезд больше положенного из-за того, что в автобусах не было уведомлений о системе оплаты «вход-выход» и пассажир просто не приложил карту во второй раз. Мы решили обратиться в правительство и узнать, как граждан информируют о том, что в общественном транспорте нужно дважды прикладывать карту для расчёта стоимости поездки.
В минтрансе нам ответили, что информация о том, на каких маршрутах действует такая система, есть в интернете — в официальных группах в соцсетях и на сайте организатора пассажирских перевозок. Но ведь далеко не все пассажиры, которые собираются сесть в автобус и проехать несколько остановок, будут изучать и запоминать маршруты в интернете.
На этот случай минтранс предусмотрел «соответствующие объявления» в автобусах, но в каком конкретно виде они подаются — не пояснили. По жалобе белгородца, о двойной оплате объявляют один раз в определённый промежуток времени на экране телевизора в автобусе.
Ещё один способ узнать о том, что в автобусе нужно дважды прикладывать карту — на самом валидаторе появляется надпись «Проезд разрешён» вместо конкретной суммы списания. Вопрос в том, все ли увидят эту надпись в час-пик, когда пассажиры, как правило, быстро оплачивают проезд и занимают места в автобусе.
О других способах информирования пассажиров в минтрансе не сообщили. Мы также решили выяснить, какие бывают сбои в работе валидаторов и почему они могут некорректно списывать оплату. Здесь причина одна — потеря спутникового сигнала из-за оперативной обстановки. При этом, ответили в ведомстве, им тоже поступали жалобы от пассажиров из-за неправильного списания денег при сбое в работе валидатора.
На всякий случай мы ещё раз запросили актуальный список маршрутов, на которых действует система оплаты «вход-выход». Дважды прикладывать карту нужно в следующих пригородных автобусах: №100, 101, 101A, 102, 102А, 102Г, 102М, 103, 103H, 104, 104А, 104Д, 106, 111, 111 °C, 111У, 112, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 1171, 1175, 119, 120, 1201, 121P, 123, 123A, 126, 127, 120, 129, 130, 130A, 133, 134, 136, 137, 139, 144, 146A, 147, 153, 154, 172, 202, 209, 214, 217, 223, 223А, 223И, 224, 227, 229, 234, 237, 238.