РЭО заявил об ответственности производителей пластиковых елок за их утилизацию

Как передает 56orb.ru со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Правительство РФ внесло ПВХ-ели в список товаров, которые подпадают под РОП. Новогодние деревья из пластика относятся к категории «Изделия пластмассовые прочие». На сегодняшний день норматив утилизации по ним составляет 0 процентов. С каждым последующим годом он будет увеличиваться на 10 процентов, а к 2034 году такая продукция должна будет утилизироваться в полном объеме. Экосбор на тонну пластиковых елей составляет 3844 рубля. В этом году повышения цен на искусственные елки за счет РОП не произойдет. В следующем году цены повысятся, но совсем незначительно — примерно на 0,06 процента.