Ракета на Вашингтон: «Сарматмобиль» снова заметили под Белгородом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
«Газель» с муляжом «направленной» на Вашингтон ракеты «Сармат» заметили жители Белгорода и Разумного Белгородского района. Автомобиль какое-то время курсировал по улицам населённых пунктов, призывая «убрать вмешательство США с территории Отечества».
Позже транспортное средство остановили сотрудники полиции. Скорее всего, водителя «Сарматмобиля» ждёт наказание. В прошлом году его уже оштрафовали в Белгороде на 500 рублей — за вмешательства в конструкцию автомобиля.
Ранее СМИ писали, что автомобиль принадлежит активисту движения НОД Равилю Гарифуллину. Как объясняет владелец машины, цель его акции с «ракетой» — обратить внимание на отсутствие «полётных заданий» в ракетах, которые стоят в шахтах нашей страны.
Подписчики Бел.Ру сообщили нам, что известный автомобиль видели сегодня возле ТЦ «МегаГринн».