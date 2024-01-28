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Полиция Белгорода остановила машину с бутафорской ракетой «на Вашинтгон»

Ракета на Вашингтон: «Сарматмобиль» снова заметили под Белгородом

28 января 2024, 10:38
Фото: соцсети

Полиция Белгорода остановила машину с бутафорской ракетой «на Вашинтгон»

Жители Белгорода и Белгородского района снова увидели на улицах автомобиль с бутафорской ракетой «на Вашинтгон». Как и в прошлом году, турне «Сарматмобиля» закончилось общением с полицией.

«Газель» с муляжом «направленной» на Вашингтон ракеты «Сармат» заметили жители Белгорода и Разумного Белгородского района. Автомобиль какое-то время курсировал по улицам населённых пунктов, призывая «убрать вмешательство США с территории Отечества».

Позже транспортное средство остановили сотрудники полиции. Скорее всего, водителя «Сарматмобиля» ждёт наказание. В прошлом году его уже оштрафовали в Белгороде на 500 рублей — за вмешательства в конструкцию автомобиля.

Видео: соцсети

Ранее СМИ писали, что автомобиль принадлежит активисту движения НОД Равилю Гарифуллину. Как объясняет владелец машины, цель его акции с «ракетой» — обратить внимание на отсутствие «полётных заданий» в ракетах, которые стоят в шахтах нашей страны.

Подписчики Бел.Ру сообщили нам, что известный автомобиль видели сегодня возле ТЦ «МегаГринн».

Фото: Bel.ru
Стало известно, чем закончилось турне «Сарматмобиля» в Белгороде
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