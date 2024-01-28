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На международной выставке-форуме «Россия» провели День энергетики

На международной выставке-форуме «Россия» провели День энергетики

28 января 2024, 16:10
Фото: РИА Новости
В ходе деловой программы Дня энергетики, который состоялся в рамках международной выставки-форума «Россия» под девизом «Энергия для людей», специалисты рассказали о прошлом, настоящем и будущем энергетики РФ и обсудили тему развития топливно-энергетического комплекса.

Гости и участники отраслевого дня, число которых превысило 123 000, посетили множество образовательных, спортивных и гастрономических мероприятий, сообщает gorod55.ru.

По словам Александра Новака, зампредседателя Правительства России, энергетическая отрасль имеет большую значимость для государства. При этом общественность демонстрирует живой интерес к сфере энергетики. Он отметил, что в День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» собрались как отраслевые эксперты, так и молодежь, которую интересуют достижения России в этой сфере. «Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума», — заключил он.

Отраслевой день был открыт российским министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Он вручил государственные и ведомственные награды представителям ТЭК за вклад в развитие отрасли. В ходе церемонии открытия Дня энергетики после модернизации были запущены энергоблоки Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС совокупной мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.

На пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития», которая стала главным событием деловой программы Дня энергетики, с участием Александра Новака эксперты сферы провели обсуждение ряда актуальных вопросов в открытом формате. В ходе дискуссии были затронуты темы главных направлений развития топливно-энергетического комплекса РФ, последних достижений, а также возможностей развития в каждой из отраслей ТЭК.

В рамках Дня энергетики посетителям выставки-форума были представлены спортивно-зрелищная, культурная и гастрономические программы. В частности, состоялся фестиваль энергии и спорта «Заряжай», на который были приглашены именитые спортсмены. День энергетики завершил праздничный концерт, в котором приняли участие все гости площадки.

Оператором мероприятий Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.

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