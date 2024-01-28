На международной выставке-форуме «Россия» провели День энергетики

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Гости и участники отраслевого дня, число которых превысило 123 000, посетили множество образовательных, спортивных и гастрономических мероприятий, сообщает gorod55.ru.
По словам Александра Новака, зампредседателя Правительства России, энергетическая отрасль имеет большую значимость для государства. При этом общественность демонстрирует живой интерес к сфере энергетики. Он отметил, что в День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» собрались как отраслевые эксперты, так и молодежь, которую интересуют достижения России в этой сфере. «Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума», — заключил он.
Отраслевой день был открыт российским министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Он вручил государственные и ведомственные награды представителям ТЭК за вклад в развитие отрасли. В ходе церемонии открытия Дня энергетики после модернизации были запущены энергоблоки Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС совокупной мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.
На пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития», которая стала главным событием деловой программы Дня энергетики, с участием Александра Новака эксперты сферы провели обсуждение ряда актуальных вопросов в открытом формате. В ходе дискуссии были затронуты темы главных направлений развития топливно-энергетического комплекса РФ, последних достижений, а также возможностей развития в каждой из отраслей ТЭК.
В рамках Дня энергетики посетителям выставки-форума были представлены спортивно-зрелищная, культурная и гастрономические программы. В частности, состоялся фестиваль энергии и спорта «Заряжай», на который были приглашены именитые спортсмены. День энергетики завершил праздничный концерт, в котором приняли участие все гости площадки.
Оператором мероприятий Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.