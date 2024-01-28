На международной выставке-форуме «Россия» провели День энергетики

По словам Александра Новака, зампредседателя Правительства России, энергетическая отрасль имеет большую значимость для государства. При этом общественность демонстрирует живой интерес к сфере энергетики. Он отметил, что в День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» собрались как отраслевые эксперты, так и молодежь, которую интересуют достижения России в этой сфере. «Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума», — заключил он.