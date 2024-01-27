В РЭО озвучили список партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Posted 27 января, 16:27
Published 27 января, 16:27
Modified 11 января, 16:27
Updated 11 января, 16:27
По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, основной задачей «Зеленого квадрата» является пропагандирование экологичных привычек — раздельного сбора отходов, бережного отношения к окружающей среде, а также внедрение принципов экономики замкнутого цикла. В роли партнеров мероприятия выступают Всероссийский музей декоративного искусства, арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ).
Как сообщает 56orb.ru, конкурсантам предлагается несколько тем на выбор: животные — символы разных стран — участниц ВФМ, шедевры мирового искусства из мусора, иная экологическая тематика. Подавая заявку, участники конкурса должны указать материалы, из которых создается арт-объект. Эскизы принимаются в любом формате. Также можно представить фотографии уже созданных работ.
По правилам арт-объект может быть изготовлен из любого материала, но при оценке работы отдельно будет учитываться использование вторсырья и отходов. Интерактивный формат объекта станет дополнительным плюсом.
Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, конкурс «Зеленый квадрат» включает два этапа — на заочном этапе оцениваются эскизы работ, а очный подразумевает изготовление арт-объектов. В феврале победители «Зеленого квадрата» создадут арт-объекты на базе своих разработок в рамках очной образовательной программы академии творческих индустрий «Меганом». В этом им помогут резиденты арт-кластера «Таврида», именитые художники и другие специалисты. На Всемирном фестивале молодежи в марте пройдет выставка арт-объектов, в рамках которой будут представлены работы победителей.
На Российском экологическом форуме победители конкурса выступят в роли спикеров профильных тематических мероприятий РЭО. Кроме того, они примут участие в выставках на других масштабных мероприятиях, в числе которых форумы в странах СНГ, и в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.
Участниками крупного события — Всемирного фестиваля молодежи, организованного в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина, — станут 20 000 человек из РФ и зарубежных государств.
Центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий — академия творческих индустрий «Меганом», расположенный в крымской бухте Капсель, является круглогодичным образовательным проектом арт-кластера «Таврида».