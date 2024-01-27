В РЭО озвучили список партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, конкурс «Зеленый квадрат» включает два этапа — на заочном этапе оцениваются эскизы работ, а очный подразумевает изготовление арт-объектов. В феврале победители «Зеленого квадрата» создадут арт-объекты на базе своих разработок в рамках очной образовательной программы академии творческих индустрий «Меганом». В этом им помогут резиденты арт-кластера «Таврида», именитые художники и другие специалисты. На Всемирном фестивале молодежи в марте пройдет выставка арт-объектов, в рамках которой будут представлены работы победителей.