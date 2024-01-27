Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 16:27

Published 27 января, 16:27

Modified 11 января, 16:27

Updated 11 января, 16:27

В РЭО озвучили список партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

В РЭО озвучили список партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

27 января 2024, 16:27
Фото: 1MI
Стало известно, что арт-кластер «Таврида» и Всероссийский музей декоративного искусства стали партнерами организованного РЭО международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат».

По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, основной задачей «Зеленого квадрата» является пропагандирование экологичных привычек — раздельного сбора отходов, бережного отношения к окружающей среде, а также внедрение принципов экономики замкнутого цикла. В роли партнеров мероприятия выступают Всероссийский музей декоративного искусства, арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ).

Как сообщает 56orb.ru, конкурсантам предлагается несколько тем на выбор: животные — символы разных стран — участниц ВФМ, шедевры мирового искусства из мусора, иная экологическая тематика. Подавая заявку, участники конкурса должны указать материалы, из которых создается арт-объект. Эскизы принимаются в любом формате. Также можно представить фотографии уже созданных работ.

По правилам арт-объект может быть изготовлен из любого материала, но при оценке работы отдельно будет учитываться использование вторсырья и отходов. Интерактивный формат объекта станет дополнительным плюсом.

Согласно заявлению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, конкурс «Зеленый квадрат» включает два этапа — на заочном этапе оцениваются эскизы работ, а очный подразумевает изготовление арт-объектов. В феврале победители «Зеленого квадрата» создадут арт-объекты на базе своих разработок в рамках очной образовательной программы академии творческих индустрий «Меганом». В этом им помогут резиденты арт-кластера «Таврида», именитые художники и другие специалисты. На Всемирном фестивале молодежи в марте пройдет выставка арт-объектов, в рамках которой будут представлены работы победителей.

На Российском экологическом форуме победители конкурса выступят в роли спикеров профильных тематических мероприятий РЭО. Кроме того, они примут участие в выставках на других масштабных мероприятиях, в числе которых форумы в странах СНГ, и в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.

Участниками крупного события — Всемирного фестиваля молодежи, организованного в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина, — станут 20 000 человек из РФ и зарубежных государств.

Центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий — академия творческих индустрий «Меганом», расположенный в крымской бухте Капсель, является круглогодичным образовательным проектом арт-кластера «Таврида».

#Общество
Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
Сегодня, 08:48