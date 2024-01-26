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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Андрей Чесноков

В Старом Осколе решили, кто будет мэром

26 января 2024, 14:08
Фото: «9 Канал»
Андрей Чесноков

Чесноков продолжит возглавлять администрацию Старооскольского горокруга

Контракт с действующим главой заключили до сентября 2027 года. Свой голос за него отдало большинство членов местного Совета депутатов, сообщает «9 Канал».

В Старом Осколе выбрали мэра — им будет действующий глава Андрей Чесноков. Контракт с ним заключили до сентября 2027 года. За кандидатуру Чеснокова проголосовал 21 член местного Совета депутатов.

Всего же в конкурсную комиссию поступили документы от четырёх кандидатов. Среди них Галина Данилова — сотрудник старооскольской администрации. Она работает в департаменте строительства и архитектуры с 2019 года. Против её кандидатуры проголосовал 21 депутат, воздержались двое.

Также в конкурсе участвовал предприниматель Денис Кабанов. Он входит в кадровый резерв управленческих кадров губернатора. Против выступили 22 депутата, один воздержался.

Кроме того, документы подал специалист по охране труда на молочном комбинате в Губкине Сергей Найдин. Однако его не допустили к участию, поскольку он не смог соблюсти необходимые требования.

Ранее Анатолия Климова переизбрали в должности главы Ракитянского района. Руководить муниципалитетом он будет ещё пять лет. Помимо этого, на второй срок остался работать главой администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев.

Скоро станет известно, кто займёт пост мэра Старого Оскола
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