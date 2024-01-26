В Старом Осколе решили, кто будет мэром

Всего же в конкурсную комиссию поступили документы от четырёх кандидатов. Среди них Галина Данилова — сотрудник старооскольской администрации. Она работает в департаменте строительства и архитектуры с 2019 года. Против её кандидатуры проголосовал 21 депутат, воздержались двое.