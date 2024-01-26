В Старом Осколе решили, кто будет мэром

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Старом Осколе выбрали мэра — им будет действующий глава Андрей Чесноков. Контракт с ним заключили до сентября 2027 года. За кандидатуру Чеснокова проголосовал 21 член местного Совета депутатов.
Всего же в конкурсную комиссию поступили документы от четырёх кандидатов. Среди них Галина Данилова — сотрудник старооскольской администрации. Она работает в департаменте строительства и архитектуры с 2019 года. Против её кандидатуры проголосовал 21 депутат, воздержались двое.
Также в конкурсе участвовал предприниматель Денис Кабанов. Он входит в кадровый резерв управленческих кадров губернатора. Против выступили 22 депутата, один воздержался.
Кроме того, документы подал специалист по охране труда на молочном комбинате в Губкине Сергей Найдин. Однако его не допустили к участию, поскольку он не смог соблюсти необходимые требования.
Ранее Анатолия Климова переизбрали в должности главы Ракитянского района. Руководить муниципалитетом он будет ещё пять лет. Помимо этого, на второй срок остался работать главой администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев.