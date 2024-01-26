Сам виноват? Белгородца обвинили в намеренном повреждении обеих рук на производстве

В суд обратился житель Новооскольского округа, который пострадал в ходе работы в местном колледже. Истец работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но произошёл несчастный случай — мужчина травмировал пальцы обеих рук. По результатам исследования составили акт: травма относится к категории «тяжёлая», а несчастный случай произошёл по вине должностных лиц ответчика.