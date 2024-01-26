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Published Сегодня, 11:58

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Скорая

Сам виноват? Белгородца обвинили в намеренном повреждении обеих рук на производстве

26 января 2024, 11:58
Фото: 1MI
Скорая

Белгородец отсудил у колледжа 700 тысяч рублей за травму рук

Мужчина повредил пальцы обеих рук во время работы в Новооскольском колледже и подал иск в суд. Ответчик же заявил, что истец травмировал себе пальцы специально. Подробности сообщили в пресс-службе Новооскольского районного суда.
Сюжет
Суд

В суд обратился житель Новооскольского округа, который пострадал в ходе работы в местном колледже. Истец работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но произошёл несчастный случай — мужчина травмировал пальцы обеих рук. По результатам исследования составили акт: травма относится к категории «тяжёлая», а несчастный случай произошёл по вине должностных лиц ответчика.

Представители колледжа в свою очередь заявили, что травма произошла из-за прямого умысла истца и не является производственной. Иск они посчитали необоснованным: пострадавший получил травму из-за своих неосмотрительных действий.

Тем не менее суд постановил, что истец получил тяжёлую производственную травму по вине ответчика, который нарушил законодательство об охране труда. Ответчик должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

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