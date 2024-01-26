Сам виноват? Белгородца обвинили в намеренном повреждении обеих рук на производстве

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В суд обратился житель Новооскольского округа, который пострадал в ходе работы в местном колледже. Истец работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но произошёл несчастный случай — мужчина травмировал пальцы обеих рук. По результатам исследования составили акт: травма относится к категории «тяжёлая», а несчастный случай произошёл по вине должностных лиц ответчика.
Представители колледжа в свою очередь заявили, что травма произошла из-за прямого умысла истца и не является производственной. Иск они посчитали необоснованным: пострадавший получил травму из-за своих неосмотрительных действий.
Тем не менее суд постановил, что истец получил тяжёлую производственную травму по вине ответчика, который нарушил законодательство об охране труда. Ответчик должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей.
Решение вступило в законную силу.