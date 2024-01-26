РЭО представил сборник лучших практик регоператоров по раздельному сбору отходов

Posted 26 января, 13:52
Published 26 января, 13:52
Modified 11 января, 13:52
Updated 11 января, 13:52
Как передает 56orb.ru со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева, продвигать РСО очень важно для развития отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла в России. С раздельного накопления мусора начинается весь технологический процесс. При этом необходимо обеспечить доступность и удобство раздельного сбора для населения. Именно для этого и был сформирован сборник, вбирающий в себя лучшие практики в этой области. Представленный в альбоме опыт различных организаций позволит понять, как должна быть выстроена комплексная система обращения с ТКО. Буцаев отметил, что на эту работу компанию подтолкнул и запрос со стороны регионов.
Альбом включает в себя информацию, посвященную эффективным практикам сбора ТКО и других типов отходов. Также здесь содержатся данные об отечественных производителях оборудования, предназначенного для раздельного накопления бытового мусора. Например, к такому оборудованию относятся баки, сетки, модули, боксы, урны, фандоматы и «умные пункты приема».
В 61 субъекте России применяется дуальный раздельный сбор мусора, рассказал Денис Буцаев. Он пояснил, что при таком подходе ТКО разделяются на два потока. Это хороший способ начать решать проблему отходов, однако если использовать только его, то существенная часть образуемого у населения мусора будет отправляться все же на полигоны, на не на переработку, например стеклобой, текстиль, макулатура.
«По этой причине в альбоме сделан акцент на опыт пофракционного раздельного сбора отходов», — сказал Денис Буцаев.
В сборнике РЭО приведены самые эффективные практики восемнадцати регоператоров и рассмотрены разные формы РСО — от модулей на контейнерных площадках до регулярных акций и работы экологических пунктов. Кроме этого, в альбоме представлено описание информационных мероприятий и приведены данные, касающиеся собираемости вторичного сырья. Эти данные позволят оценивать эффективность разных подходов в области раздельного накопления отходов.