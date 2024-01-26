Полицейские, выдавшие гражданство семье члена банды в Белгороде, попали под уголовку?

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Против полицейских, выдавших гражданство РФ семье главаря банды в Белгороде, возбудили уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации нет.
Семья главаря банды живёт в Белгородской области. Однако при подаче документов на получение гражданство РФ якобы указывалось, что зарегистрирована она в Калужской области. Документы подали в 2022 году в ОМВД России по Дзержинскому району, пишет источник.
Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов не проверили адрес проживания семьи. Тем не менее гражданство выдали.
В отделе, где семье выдали документы, ведётся проверка, сообщает Mash. Виновным грозит штраф, или арест до трёх месяцев, или исправительные работы до одного года по статье «Халатность».
Напомним, что 17-летнего главаря банды, о котором шла речь, ранее заключили под стражу на два месяца. Его родителей могут лишить гражданства.
Все подробности скандальной истории собраны в публикациях Бел.Ру.