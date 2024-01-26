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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Полиция

Полицейские, выдавшие гражданство семье члена банды в Белгороде, попали под уголовку?

26 января 2024, 10:31
Фото: Midjourney
Полиция

Mash: против выдавших гражданство семье члена белгородской банды возбуждено дело

Семья живёт в Белгородской области, но при подаче документов якобы указала, что зарегистрирована в Калужском регионе. Источник утверждает, что полицейские не проверили подлинность указанных в документах данных.

Против полицейских, выдавших гражданство РФ семье главаря банды в Белгороде, возбудили уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации нет.

Семья главаря банды живёт в Белгородской области. Однако при подаче документов на получение гражданство РФ якобы указывалось, что зарегистрирована она в Калужской области. Документы подали в 2022 году в ОМВД России по Дзержинскому району, пишет источник.

Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов не проверили адрес проживания семьи. Тем не менее гражданство выдали.

В отделе, где семье выдали документы, ведётся проверка, сообщает Mash. Виновным грозит штраф, или арест до трёх месяцев, или исправительные работы до одного года по статье «Халатность».

Напомним, что 17-летнего главаря банды, о котором шла речь, ранее заключили под стражу на два месяца. Его родителей могут лишить гражданства.

Все подробности скандальной истории собраны в публикациях Бел.Ру.

Родителей участника банды подростков в Белгороде могут лишить гражданства России
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