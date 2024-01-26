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ГИБДД

Под Белгородом уволили участкового, который сел пьяным за руль в новогодние праздники

26 января 2024, 08:52
Фото: 1MI
ГИБДД

В Белгородской области участкового уволили за пьяное вождение

Пьяного участкового в Ровеньском районе поймали 5 января. У полицейского тогда был выходной. Нарушителя ПДД уволили. О произошедшем местный житель рассказал журналистам «Фонаря», позже эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД.

5 января в Ровеньках автоинспекторы поймали на пьяном вождении своего коллегу из районного отдела полиции — участкового. В тот день у полицейского был выходной.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. После этого его уволили со службы в органах внутренних дел. Причина — поступок, опорочивший честь сотрудника. Руководителям уволенного участкового сделали замечание.

В пресс-службе регионального УМВД заявили, что тщательно следят за соблюдением дорожной дисциплины самими полицейскими. Для этого каждую неделю специальная группа проводит с сотрудниками профилактические мероприятия.

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