Под Белгородом уволили участкового, который сел пьяным за руль в новогодние праздники

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
5 января в Ровеньках автоинспекторы поймали на пьяном вождении своего коллегу из районного отдела полиции — участкового. В тот день у полицейского был выходной.
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. После этого его уволили со службы в органах внутренних дел. Причина — поступок, опорочивший честь сотрудника. Руководителям уволенного участкового сделали замечание.
В пресс-службе регионального УМВД заявили, что тщательно следят за соблюдением дорожной дисциплины самими полицейскими. Для этого каждую неделю специальная группа проводит с сотрудниками профилактические мероприятия.