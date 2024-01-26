Льготная аптека в Белгороде наконец переедет в новое помещение

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
26 января глава регионального минздрава Андрей Иконников вместе с главным врачом поликлиники Белгорода Ольгой Поляковой посетили льготную аптеку на улице Горького. Сейчас в здании хотят расширить холл, чтобы людям было удобнее получать лекарства.
Также планируется переезд аптеки в здание на Губкина, 50. Сейчас там готовится помещение и устанавливается необходимое программное обеспечение. В новом месте аптека начнёт работу весной.
Напомним, что новую льготную аптеку в Белгороде не могут открыть с осени 2022 года. Летом 2023 года сообщалось, что аптека начнёт работать по новому адресу после получения лицензии.