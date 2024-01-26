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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Льготная аптека

Льготная аптека в Белгороде наконец переедет в новое помещение

26 января 2024, 15:05
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
Льготная аптека

Льготную аптеку в Белгороде оборудуют в новом здании

Аптека будет располагаться на Губкина, 50. Сейчас в новом помещении устанавливают необходимое программное обеспечение.

26 января глава регионального минздрава Андрей Иконников вместе с главным врачом поликлиники Белгорода Ольгой Поляковой посетили льготную аптеку на улице Горького. Сейчас в здании хотят расширить холл, чтобы людям было удобнее получать лекарства.

Также планируется переезд аптеки в здание на Губкина, 50. Сейчас там готовится помещение и устанавливается необходимое программное обеспечение. В новом месте аптека начнёт работу весной.

Напомним, что новую льготную аптеку в Белгороде не могут открыть с осени 2022 года. Летом 2023 года сообщалось, что аптека начнёт работать по новому адресу после получения лицензии.

Льготная аптека
Видео: страница Андрея Иконникова в соцсети
В Белгороде уже год не могут открыть новую аптеку для льготников
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