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Похороны

«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке

26 января 2024, 13:14
Фото: 1MI
Похороны

В Белгородской области дрон убил пенсионерку

Вечером 25 января на хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство. В результате погибла 63-летняя мирная жительница. Подробности сообщил глава района Владимир Переверзев.

25 января ВСУ с помощью квадрокоптера атаковали хутор Лозовая Рудка. В результате погибла местная жительница 1961 года рождения. Женщину звали Татьяна.

Сегодня [25 января — прим. ред.] День Святой мученицы Татианы, погибшую женщину тоже звали Татьяна. Давайте помолимся все за нашу землячку.
Владимир Переверзев, глава Борисовского района

Семье погибшей окажут всю необходимую помощь администрация района и сельского поселения, добавил Переверзев.

Также глава района сообщил, что над селом Красный Куток ПВО сбила две воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

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