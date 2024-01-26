«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
25 января ВСУ с помощью квадрокоптера атаковали хутор Лозовая Рудка. В результате погибла местная жительница 1961 года рождения. Женщину звали Татьяна.
Сегодня [25 января — прим. ред.] День Святой мученицы Татианы, погибшую женщину тоже звали Татьяна. Давайте помолимся все за нашу землячку.
Владимир Переверзев, глава Борисовского района
Семье погибшей окажут всю необходимую помощь администрация района и сельского поселения, добавил Переверзев.
Также глава района сообщил, что над селом Красный Куток ПВО сбила две воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.