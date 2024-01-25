Путин: Для участия в фестивале молодежи 300 тыс. человек из 190 стран прислали заявки

Всемирный фестиваль молодежи по указу президента будет проводиться на федеральной территории Сириус в первую неделю марта, а его региональная программа запланирована на 10–17 марта, участники побывают в 30 российских городах. Целью события выступает становление общемирового молодежного взаимодействия. В этом году впервые с момента учреждения фестиваля к участию будут приглашены школьники и студенты от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранных гостей.