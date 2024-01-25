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Путин: Для участия в фестивале молодежи 300 тыс. человек из 190 стран прислали заявки

Путин: Для участия в фестивале молодежи 300 тыс. человек из 190 стран прислали заявки

25 января 2024, 19:18
Фото: kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин рассказал о более чем 300 тысячах заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи, которые оставили граждане 190 государств.

Как пишет tass.ru, российский президент на встрече с калининградскими студентами заявил, что запланированное событие должно быть «масштабным, мощным, красивым».

Путин напомнил, что в СССР периодически проводились события подобной направленности.

Он подчеркнул, что в текущих условиях формат мероприятия претерпел незначительные изменения, однако потенциальных участников так же много, как и ранее, и это означает, что фестиваль будет организован на высшем уровне.

Всемирный фестиваль молодежи по указу президента будет проводиться на федеральной территории Сириус в первую неделю марта, а его региональная программа запланирована на 10–17 марта, участники побывают в 30 российских городах. Целью события выступает становление общемирового молодежного взаимодействия. В этом году впервые с момента учреждения фестиваля к участию будут приглашены школьники и студенты от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранных гостей.

На сайте фестиваля сообщается, что событие посетят 20 тысяч российских и зарубежных молодых лидеров культурной, научной, образовательной, волонтерской отраслей, а также медиа и предпринимательства. Кроме того, на мероприятие прибудут подростки — представители различных детских организаций и объединений.

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