Путин: Для участия в фестивале молодежи 300 тыс. человек из 190 стран прислали заявки

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Как пишет tass.ru, российский президент на встрече с калининградскими студентами заявил, что запланированное событие должно быть «масштабным, мощным, красивым».
Путин напомнил, что в СССР периодически проводились события подобной направленности.
Он подчеркнул, что в текущих условиях формат мероприятия претерпел незначительные изменения, однако потенциальных участников так же много, как и ранее, и это означает, что фестиваль будет организован на высшем уровне.
Всемирный фестиваль молодежи по указу президента будет проводиться на федеральной территории Сириус в первую неделю марта, а его региональная программа запланирована на 10–17 марта, участники побывают в 30 российских городах. Целью события выступает становление общемирового молодежного взаимодействия. В этом году впервые с момента учреждения фестиваля к участию будут приглашены школьники и студенты от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранных гостей.
На сайте фестиваля сообщается, что событие посетят 20 тысяч российских и зарубежных молодых лидеров культурной, научной, образовательной, волонтерской отраслей, а также медиа и предпринимательства. Кроме того, на мероприятие прибудут подростки — представители различных детских организаций и объединений.