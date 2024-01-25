Назад в студенчество: классные фильмы и сериалы про веселые студенческие годы

Комедия из нулевых с Риз Уизерспун в роли канонической блондинки в розовом прошла прекрасную проверку временем: в Эль Вудс сегодня никто не видит глупенькую барышню, но видят девушку, которая взяла себя в руки и заставила всех разглядеть в себе личность с блестящим интеллектом. Парень Эль, студент юридического факультета Гарварда, бросил ее, потому что быть с ней ему «не по статусу», а она взяла и тоже поступила в Гарвард, попутно очаровав всех. У Эль началась та самая невероятная студенческая жизнь с кучей вечеринок и открывающихся возможностей.