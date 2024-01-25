Между тем, почти за два года с начала СВО украинская сторона провела против России уже целую серию террористических атак — от убийства и покушения на известных общественных и политических деятелей до обстрелов ЗАЭС и критически важных объектов инфраструктуры. Наконец, ракетные обстрелы Белгорода 30 декабря и Донецка 21 января со стороны ВСУ, повлекшие за собой многочисленные жертвы среди мирного населения, также были расценены российскими властями как террористические акты. Хотя уголовные дела о терактах так и не были возбуждены.