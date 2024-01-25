Что будет, если Украину признают террористическим государством

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
С предложением начать работу над признанием Украины террористическим государством выступил во вторник на пленарном заседании Госдумы глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
«Пора вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его правящий режим — террористической ячейкой», — сказал Картаполов.
Его поддержали также некоторые другие депутаты. Так, единоросс Дмитрий Белик заявил в интервью РИА-Новости, что «Украина заслужила такой статус».
«Уничтожение самолета с пленными — это не просто одиночный теракт, это суть государственной политики Украины. Они уничтожают свое мирное население, они уничтожают своих пленных, которые хотели вернуться в свои семьи, и, вполне возможно, рассказать неприглядную для официального Киева правду, как с ними обращались, какая обстановка в российской армии и российском государстве. Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом. Именно так поступают убийцы собственного народа, а киевский режим и есть убийца, который держит свой народ в страхе и колючей проволоке», — добавил депутат.
Пока же в Госдуме решили ограничиться призывами к ООН осудить очередной теракт. В скором времени депутаты также рассмотрят проект обращения к Конгрессу США и Бундестагу. Известно, что именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T), из которых, по предварительным данным, и мог быть сбит самолет.
«Байден, Марон и Шольц вскормили нацистский (киевский) режим и теперь должны осознать (за это) свою ответственность. Депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию», — предложил в этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Между тем, попытки официально признать Украину террористическим государством предпринимаются в Госдуме как минимум с лета 2022 года. Депутаты от «Справедливой России» даже разработали законопроект, предусматривающий критерии отнесения государства к категории террористических. Дело в том, что по действующему законодательству признать в России террористической можно только организацию.
В случае же принятия законопроекта Украина могла бы получить такой статус за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. Еще один вариант — создание незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности.
Впрочем, законопроект так и не поступил на рассмотрение Госдумы, так как его авторы не смогли заручиться предварительной поддержкой в правительстве и президентской администрации.
Это при том, что власти Украины официально признали РФ террористическим государством сразу же после начала СВО. Такое же решение приняли в Эстонии и Литве, а другие страны вроде Чехии и Польши ограничились резолюцией. Власти Латвии, в свою очередь, объявили Россию «спонсором терроризма». Резолюцию о признании РФ «государством — спонсором терроризма» за действия на Украине также принял в ноябре 2022 года Европарламент.
Между тем, почти за два года с начала СВО украинская сторона провела против России уже целую серию террористических атак — от убийства и покушения на известных общественных и политических деятелей до обстрелов ЗАЭС и критически важных объектов инфраструктуры. Наконец, ракетные обстрелы Белгорода 30 декабря и Донецка 21 января со стороны ВСУ, повлекшие за собой многочисленные жертвы среди мирного населения, также были расценены российскими властями как террористические акты. Хотя уголовные дела о терактах так и не были возбуждены.
Несмотря на это, РФ не торопится с принятием решения о признании Украины страной-террористом. К террористическим были отнесены только некоторые украинские добровольческие организации националистического толка. Так, в России запрещены «Азов»*, «Правый сектор»* и менее широко известные организации — «СИЧ С-14»*, «Добровольчий Рух»*, «Черный комитет»*. В список террористов включены также отдельные украинские боевики.
В ответ же на прозвучавшее в очередной раз предложение признать Украину террористическим государством источники BRIEF в Госдуме и Совете Федерации заявили, что «оно непроходное», так как в России нет соответствующей нормативной базы.
«Если будет принято решение добиваться этого на международном уровне, то это вопрос к внешнеполитическому ведомству», — написал ТГ-канал со ссылкой на свои источники.
Эксперты отмечают, что для закрепления террористического статуса за политическим режимом как таковым с точки зрения международного права потребуется резолюция Совета безопасности ООН. Но рассчитывать на ее принятие сейчас было бы наивным с учетом того факта, что в состав этого международного органа входят, помимо самой России, на постоянной основе также недружественные страны вроде Великобритании, Франции и США.
Проблему можно решить на национальном уровне, приняв соответствующий закон, но всё упирается в пресловутую политическую целесообразность. В публичных выступлениях и оценках российские власти называют киевский режим террористическим, а атаки против РФ и мирных граждан — терактами. Однако закрепление за Украиной официального статуса как террористического государства на практике будет иметь далекоидущие последствия. И таковые, судя по всему, на данный момент рассматриваются как нежелательные.
Самое главное из них — это прекращение режима СВО и перевод его в режим КТО (контртеррористической операции). Между тем, проведение КТО четко регламентируется законом «О противодействии терроризму» и потребует изменения не только действий Вооруженных сил, но и работы органов власти. Также предусмотрен целый спектр ограничений в отношении граждан.
КТО — это особый правовой режим, который вводится и отменяется решением главы ФСБ России. В 1999 году он действовал на территории Чечни после вторжения боевиков из Чечни в Дагестан. Такой режим предполагает проверку документов и досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима; беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения; контроль обмена информацией и отключение связи и другие ограничения.
Между тем, термин «специальная военная операция» до сих пор не прописан в российском законодательстве, а потому предоставляет для властей большую свободу действий как по ее проведению, так и в том, что касается целеполагания.
Другой момент очевидного нежелания российских властей официально признавать Украину страной-террористом связан с тем, что это автоматически закроет возможность для проведения мирных переговоров. РФ же с начала СВО регулярно напоминает о своем стремлении разрешить конфликт с Украиной за столом переговоров. Они нужны, в том числе по вопросу официального признания за Российской Федерацией новых территорий, которые были присоединены в результате референдумов осенью 2022 года.
Наконец, в дело вступают многочисленные торгово-экономические и коммерческие интересы. Объявление Украины страной-террористом поставит, в частности вопрос о прекращении транзита российского газа через соседнюю территорию.
С учетом этого признание Украины террористическим государством на данный момент выглядит маловероятным. Россия продолжит отвечать на украинские атаки и одновременно громко возмущаться в ООН коварством и цинизмом противника. Но этим, пожалуй, пока и ограничится, так как стоит задача по недопущению разрастания конфликта и его дальнейшей эскалации.
* — террористические организации, запрещенные в России.
Елена Земскова