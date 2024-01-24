В новых российских регионах свыше 3,2 млн граждан получили полисы ОМС

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, территориальные фонды ОМС функционируют в новых регионах с первого месяца зимы 2022 года, и к настоящему времени местному населению уже оформили 3,2 миллиона цифровых полисов ОМС. Сейчас Федеральный фонд и территориальные фонды из других регионов России по-прежнему оказывают посильную поддержку в формировании системы ОМС, пишет ТАСС.