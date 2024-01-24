В новых российских регионах свыше 3,2 млн граждан получили полисы ОМС

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, территориальные фонды ОМС функционируют в новых регионах с первого месяца зимы 2022 года, и к настоящему времени местному населению уже оформили 3,2 миллиона цифровых полисов ОМС. Сейчас Федеральный фонд и территориальные фонды из других регионов России по-прежнему оказывают посильную поддержку в формировании системы ОМС, пишет ТАСС.
По состоянию на начало текущего года полис ОМС получили 1,5 миллиона жителей ДНР, в ЛНР такой документ получили порядка 1,1 миллиона человек, в Запорожской области — около 400 тысяч граждан, в Херсонской — более 250 тысяч.
Той части населения, которая еще не успела оформить полисы обязательного медицинского страхования, предлагается подать соответствующее заявление либо в офисах территориальных фондов новых регионов, работающих в том числе в медорганизациях, либо в личном кабинете на портале госуслуг.