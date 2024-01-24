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Updated Сегодня, 09:34

В новых российских регионах свыше 3,2 млн граждан получили полисы ОМС

В новых российских регионах свыше 3,2 млн граждан получили полисы ОМС

24 января 2024, 09:34
Фото: 1MI
В первых числах наступившего года было зафиксировано, что в общей сложности 3,2 миллиона граждан, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, уже смогли получить полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, территориальные фонды ОМС функционируют в новых регионах с первого месяца зимы 2022 года, и к настоящему времени местному населению уже оформили 3,2 миллиона цифровых полисов ОМС. Сейчас Федеральный фонд и территориальные фонды из других регионов России по-прежнему оказывают посильную поддержку в формировании системы ОМС, пишет ТАСС.

По состоянию на начало текущего года полис ОМС получили 1,5 миллиона жителей ДНР, в ЛНР такой документ получили порядка 1,1 миллиона человек, в Запорожской области — около 400 тысяч граждан, в Херсонской — более 250 тысяч.

Той части населения, которая еще не успела оформить полисы обязательного медицинского страхования, предлагается подать соответствующее заявление либо в офисах территориальных фондов новых регионов, работающих в том числе в медорганизациях, либо в личном кабинете на портале госуслуг.

#Общество
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