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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

В белгородский Фонд ЖКХ пришёл новый и. о. исполнительного директора

В Фонде ЖКХ Белгородской области сменилось руководство

24 января 2024, 13:42
Фото: 1MI

В белгородский Фонд ЖКХ пришёл новый и. о. исполнительного директора

Место Инны Кочетовой занял Алексей Куракин. В должность он вступил с 23 января, следует из данных СПАРК.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области сменилось руководство. Должность и. о. исполнительного директора организации занял Алексей Куракин. К своим обязанностям он приступил 23 января.

До Куракина аналогичную должность занимала Инна Кочетова. И. о. исполнительного директора она стала 18 июля 2023 г., сменив Татьяну Шевченко.

Добавим, что на момент написания публикации Кочетова всё ещё числилась на сайте как исполняющая обязанности руководителя фонда.

Фонд ЖКХ Белгородской области зарегистрирован в Белгороде в 2012 году. Чистая прибыль организации за 2022 год составила 16,4 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Под подозрением, за исключением Белоковаленко, были также начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрей Внуков, начальник абонентского отдела Фонда Юлия Овчарова. ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа ещё в августе.

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
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