В Фонде ЖКХ Белгородской области сменилось руководство

Под подозрением, за исключением Белоковаленко, были также начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда ЖКХ Андрей Внуков, начальник абонентского отдела Фонда Юлия Овчарова. ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа ещё в августе.