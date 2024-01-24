В Белгороде продают действующий завод ЖБИ «Возрождение»

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
За действующий завод ЖБИ «Возрождение» в Белгороде собственник хочет получить 150 млн рублей. Площадь объекта достигает 29 361 квадратных метра. Предприятие занимается производством железобетонных изделий для панельного жилья, коммерческий зданий и сооружений.
На участке завода в 3 га есть собственный ж/д тупик и ветка протяжённостью 855 м. С молотка также уходят производственные помещения, складские помещения и административное здание.
Ранее мы писали, что в Белгороде продают производственную базу за 165 млн рублей. Объект находится на пересечении улиц Чичерина и Сумская.