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В Белгороде продают действующий завод ЖБИ «Возрождение»

В Белгороде продают действующий завод ЖБИ «Возрождение»

24 января 2024, 04:41
Фото: «Авито»
Стоимость объекта оценили в 150 млн рублей. Продаёт завод собственник. Информация указана на сайте бесплатных объявлений в Сети.

За действующий завод ЖБИ «Возрождение» в Белгороде собственник хочет получить 150 млн рублей. Площадь объекта достигает 29 361 квадратных метра. Предприятие занимается производством железобетонных изделий для панельного жилья, коммерческий зданий и сооружений.

Фото: "Авито"

На участке завода в 3 га есть собственный ж/д тупик и ветка протяжённостью 855 м. С молотка также уходят производственные помещения, складские помещения и административное здание.

Ранее мы писали, что в Белгороде продают производственную базу за 165 млн рублей. Объект находится на пересечении улиц Чичерина и Сумская.

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#Строительство#Продажа#Завод#Недвижимость#Новости Белгорода#Возрождение#Белгород#Кристина Семенчук#Жби#Железобетонные изделия
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