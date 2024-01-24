РЭО: Финалистов «Зеленого квадрата» научат из отходов создавать предметы искусства

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Как пишет издание 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал, что на участие в конкурсе «Зеленый квадрат» принимаются эскизы в любом формате. Конкурсанты, которые пройдут в финал, смогут по своим эскизам создавать арт-объекты в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму.
«Может показаться, что лучше всего в экономике замкнутого цикла и переработке разбираются сотрудники предприятий по обращению с отходами. Но на самом деле все люди каждый день сталкиваются с этой сферой, когда что-то покупают или относят пакет с мусором в бак, поэтому в конкурсе могут участвовать все граждане России, а не только художники», — сообщил Буцаев.
Участниками «Зеленого квадрата» могут стать граждане России старше 18 лет. Также к участию в нем приглашаются граждане зарубежных стран. Принимаются эскизы в любом формате с указанием арт-объекта или фотографии готового арт-объекта.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что авторы лучших эскизов смогут стать участниками очной образовательной программы академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», которая состоится в феврале текущего года. На этой площадке лидеры конкурса совместно с известными художниками и профессионалами на основе своих концептов или эскизов создадут готовые арт-объекты.
Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальной сайте конкурса «Зеленый квадрат».
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, который находится в Крыму в бухте Капсель.