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Крушение ИЛ-76 под Белгородом

Пилоты увели падавший Ил-76 под Белгородом подальше от села

24 января 2024, 11:50
Фото: соцсети
Крушение ИЛ-76 под Белгородом

Белгородские школа и храм не пострадали в результате падения Ил-76

Из-за действий пилотов школу и храм, находящиеся в селе Яблоново, не задело. Они увели самолёт подальше от села, поэтому он рухнул в поле. Об этом сообщают в СМИ.

Село Яблоново в Корочанском районе не пострадало после крушения военного самолёта Ил-76. Благодаря действиям пилотов, которые увели судно подальше, населённый пункт не задело.

Подробнее об этом рассказал местный иерей Георгий Боровиков. По словам священнослужителя, самолёт рухнул в полях, где-то в 5-7 км от Яблоново. Не затронуло ни само село, ни храм. Не пострадала и сельская школа.

«Низкий им [пилотам — прим. ред.] поклон. Мы будем за них молиться. Тут и школа рядом, детки учатся. Всё оцеплено, туда не подойти», — цитирует RT настоятеля храма.

Как объяснил отец Георгий, в храме всё штатно. Он также добавил, что сам взрыв не видел, только слышал звуки.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при крушении все, кто находился на борту, погибли. Специальная комиссия устанавливает причины катастрофы.

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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Авиакатастрофа#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Военный самолёт#Падение самолёта под Белгородом
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