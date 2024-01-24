Пилоты увели падавший Ил-76 под Белгородом подальше от села

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Село Яблоново в Корочанском районе не пострадало после крушения военного самолёта Ил-76. Благодаря действиям пилотов, которые увели судно подальше, населённый пункт не задело.
Подробнее об этом рассказал местный иерей Георгий Боровиков. По словам священнослужителя, самолёт рухнул в полях, где-то в 5-7 км от Яблоново. Не затронуло ни само село, ни храм. Не пострадала и сельская школа.
«Низкий им [пилотам — прим. ред.] поклон. Мы будем за них молиться. Тут и школа рядом, детки учатся. Всё оцеплено, туда не подойти», — цитирует RT настоятеля храма.
Как объяснил отец Георгий, в храме всё штатно. Он также добавил, что сам взрыв не видел, только слышал звуки.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при крушении все, кто находился на борту, погибли. Специальная комиссия устанавливает причины катастрофы.