Несмотря на то, что среда: белгородцы сыграли свадьбы в первую красивую дату года

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В зеркальную дату — 24.01.2024 — поженились 46 пар в Белгородской области. Наибольшее количество браков заключили браки в столице региона. В Белгороде сегодня сыграли свадьбы 17 пар.
Ещё 12 пар заключили браки в Старооскольском горокруге, девять — в Белгородском районе, шесть из них — в Дубовском сельском поселении.
Отмечается, что в красивые даты традиционно проходится больше свадеб, чем в обычные дни.
В прошлом году в зеркальную дату — 23.11.23 — браки заключили 65 пар в Белгородской области. Больше всего церемоний было в Белгороде — 24 свадьбы.
В другую зеркальную дату — 23.09.23 — браки зарегистрировали 158 пар.