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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Свадьба

Несмотря на то, что среда: белгородцы сыграли свадьбы в первую красивую дату года

24 января 2024, 14:30
Фото: Midjourney
Свадьба

В Белгородской области 46 пар поженились в зеркальную дату

Большая часть церемоний состоялась в Белгороде. По традиции в красивые даты браки регистрируют чаще, чем в обычные дни, напомнили в региональном ЗАГСе.

В зеркальную дату — 24.01.2024 — поженились 46 пар в Белгородской области. Наибольшее количество браков заключили браки в столице региона. В Белгороде сегодня сыграли свадьбы 17 пар.

Ещё 12 пар заключили браки в Старооскольском горокруге, девять — в Белгородском районе, шесть из них — в Дубовском сельском поселении.

Отмечается, что в красивые даты традиционно проходится больше свадеб, чем в обычные дни.

В прошлом году в зеркальную дату — 23.11.23 — браки заключили 65 пар в Белгородской области. Больше всего церемоний было в Белгороде — 24 свадьбы.

В другую зеркальную дату — 23.09.23 — браки зарегистрировали 158 пар.

В ЗАГСе назвали девять красивых дат для свадеб на 2024 год
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#Общество#Белгородская область#Молодожены#Брак#Загс#Свадьба#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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