«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?

Похожие истории о стае волков распространяются не только в Белгородской и Курской областях, но и в других регионах. Так, в пабликах Самарской области сообщалось, что волки якобы набросились на мужчину прямо около дороги и утащили его в лес. От мужчины практически ничего не осталось, уцелела якобы лишь одна нога и часть головы, пишут в соцсетях. ГТРК «Самара», сообщает что эта информация является фейком, после выхода этой истории местные жители начали находить эти же фото с места происшествия и подобную информацию в разных регионах России.