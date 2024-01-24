«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
23 января информация о стае волков в Белгородской области появилась в Telegram-канале военкора «Старше Эдды». Сообщалось, что в лесах около Белгорода якобы может бродить большая стая волков, которая загрызла мужчину.
Охотники сказали, что волки загрызли мужчину (за это ручаться не буду, пишу со слов), 10 голов отстрелили, но часть стаи ушла, её ищут.
Telegram-канал «Старше Эдды»
Автор канала добавил, что волки пришли со стороны Украины и бродят где-то в районе Шебекино — Нижний Ольшанец.
«Отожрались на мертвечине, вытолкнул их, видимо, постоянный огонь нашей артиллерии», — добавляет военкор.
На сегодняшний день информация о стае волков под Белгородом и погибшем официально не подтверждена. Данные проверяют.
Интересно, что аналогичные слухи ранее распространились в соседней Курской области. В пабликах региона появилась информация о волках, которые якобы напали на человека и загрызли его.
В правительстве Курской области сообщили, что данная информация является фейком, а происшествие, которое описывали в Сети, случилось в Краснодарском крае и не имеет к Курской области никакого отношения.
По данным минприроды Краснодарского края, 14 января текущего года охотники в поле между хутором Журавлёвка и Джумайловка обнаружили труп мужчины с признаками посмертного объедания дикими птицами и бродячими собаками (возможно, шакалами). Следов волка, отметили в министерстве, на месте не установили. Полицейские проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели мужчины. Также сообщалось, что в Краснодарском крае случаев нападения волков на человека не зафиксировано.
Похожие истории о стае волков распространяются не только в Белгородской и Курской областях, но и в других регионах. Так, в пабликах Самарской области сообщалось, что волки якобы набросились на мужчину прямо около дороги и утащили его в лес. От мужчины практически ничего не осталось, уцелела якобы лишь одна нога и часть головы, пишут в соцсетях. ГТРК «Самара», сообщает что эта информация является фейком, после выхода этой истории местные жители начали находить эти же фото с места происшествия и подобную информацию в разных регионах России.
Фейки о нападении волков распространялись также и в Воронежской области — хищники якобы нападали на людей и других животных. В региональном министерстве лесного хозяйства заявили, что сообщения о подобных трагедиях не соответствуют действительности. В Воронежской области в 2023 и 2024 гг. не было зафиксировано случаев нападения волков на людей и животных, сообщают «Вести Воронеж».
Ещё один слух о волках опровергли в Ростовской области. В местных пабликах сообщали, что волки якобы загрызли рыбаков: погибли двое мужчин, а свидетелями трагедии стали охотники, которым удалось застрелить двух хищников, остальная стая разбежалась. Позже в следкоме заявили, что информация о гибели рыбаков им не поступала, информацию также не подтвердили официальные ведомства, пишет Privet-Rostov.ru.
Достоверно о нападении волков известно только в Курганской области. Как сообщает РБК, при нападении волка погибла женщина. В одном из посёлков дикий волк напал на людей — три человека получили ранения, ещё одна женщина после укусов умерла. Женщину доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии, медики сделали всё, что могли. Что касается остальных пострадавших, то их жизням ничего не угрожает. Возможно, на фоне этой истории и появились слухи о волках в других регионах.
Напомним, что два года назад в Бел.Ру обратился житель Валуйского горокруга. По его словам, в 2020 году в селе Старый Хутор волки нападали на стаю коз. История также повторилась в 2021 году. В 2022-м атаки начались в соседнем селе Вериговка. Дети и взрослые боялись ходить по улицам. Глава администрации горокруга тогда сообщил, что территорию охотничьих угодий, которая прилегает к Валуйскому горокругу, взяли на особый контроль.
Позже в региональном экоохотнадзоре сообщили, что с 2010 года волки обитают в основном в Валуйском горокруге, Волоконовском и Ровеньском районах. Работники охотугодий в случае необходимости регулируют их численность.
Также отмечалось, что найти волков, которые убивали домашний, скот не смогли.
Ещё одна история о диком звере появилась в июле 2022 года. В Сети появилась фотография «волка», которого увидели в Шебекинском горокруге. Местных жителей успокоили: на фото оказалась собака.