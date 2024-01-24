Начальника Белгорблагоустройства задержали? Поступает противоречивая информация

Появились сообщения о задержании руководителя Белгорблагоустройства

По данным Бел.Ру, начальник белгородского БГБ действительно общался с правоохранительными органами. Однако никаких подробностей пока нет. Информация ещё не подтверждена, а читатели сообщили, что после обеда он был на рабочем месте.