Начальника Белгорблагоустройства задержали? Поступает противоречивая информация

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
24 января в Сети появились сообщения о задержании руководители управления «Белгорблагоустройства» Евгения Жигалова. Позже источник Бел.Ру подтвердил, что Жигалов действительно общался с представителями правоохранительных органов. Однако никаких подробностей на этот счёт. Информация не подтверждается.
Однако позже другой источник сообщил, что руководитель коммунального предприятия администрации Белгорода находится на рабочем месте.
Напомним, в уголовном деле Максима Арабинского, который ранее руководил Белгорблагоустройством, появились новые подробности. Сторона защиты настояла на вызове на допрос свидетеля — бывшего начальника службы безопасности предприятия Вадима Иванова.
Напомним, Арабинского обвиняют в том, что он из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд. Техническое задание при этом ограничивало число участников, таким образом создав условия для победы на аукционе определённой компании.