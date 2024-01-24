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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Появились сообщения о задержании руководителя Белгорблагоустройства

Начальника Белгорблагоустройства задержали? Поступает противоречивая информация

24 января 2024, 14:12
Фото: 1MI

Появились сообщения о задержании руководителя Белгорблагоустройства

По данным Бел.Ру, начальник белгородского БГБ действительно общался с правоохранительными органами. Однако никаких подробностей пока нет. Информация ещё не подтверждена, а читатели сообщили, что после обеда он был на рабочем месте.

24 января в Сети появились сообщения о задержании руководители управления «Белгорблагоустройства» Евгения Жигалова. Позже источник Бел.Ру подтвердил, что Жигалов действительно общался с представителями правоохранительных органов. Однако никаких подробностей на этот счёт. Информация не подтверждается.

Однако позже другой источник сообщил, что руководитель коммунального предприятия администрации Белгорода находится на рабочем месте.

Напомним, в уголовном деле Максима Арабинского, который ранее руководил Белгорблагоустройством, появились новые подробности. Сторона защиты настояла на вызове на допрос свидетеля — бывшего начальника службы безопасности предприятия Вадима Иванова.

Напомним, Арабинского обвиняют в том, что он из-за личной заинтересованности разместил информацию о проведении электронных аукционов во время закупок товаров для государственных нужд. Техническое задание при этом ограничивало число участников, таким образом создав условия для победы на аукционе определённой компании.

В деле против экс-главы Белгорблагоустройства появились новые подробности
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