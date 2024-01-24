Модульбанк разработал сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что в этом году банк предоставит возможность маркировки новых групп товаров в Модулькассе. Он подчеркнул, что в Модульбанке постоянно следят за изменениями в законодательстве и совершенствуют свою онлайн-кассу, чтобы она была удобной и соответствовала требованиям регуляторов.