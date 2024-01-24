Модульбанк разработал сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Основная цель эксперимента — предоставить российским предпринимателям возможность бесплатно и без лишних проблем подготовиться к обязательной маркировке своей продукции, которая должна вступить в силу в 2025 году. В этом им помогут представители Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и других заинтересованных организаций, передает rostovgazeta.ru.
Маркировка — это нанесение специального кода на товар, который позволяет отследить его путь от производства до магазина. Программа маркировки товаров для борьбы с контрафактом была запущена в 2019 году. Немаркированные товары будут отклоняться кассами, что поможет защитить покупателей от некачественных продуктов.
В эксперименте активное участие принимают ведущие кредитные организации. Например, Модульбанк предлагает услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров, включающих средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства и другое. Этот сервис помогает предпринимателям подключиться к системе «Честный знак», освоить работу с электронным документооборотом, внести информацию о товарах и получить маркировку.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что в этом году банк предоставит возможность маркировки новых групп товаров в Модулькассе. Он подчеркнул, что в Модульбанке постоянно следят за изменениями в законодательстве и совершенствуют свою онлайн-кассу, чтобы она была удобной и соответствовала требованиям регуляторов.
По словам представителей ЦРПТ, эксперимент был запущен из-за роста нелегального оборота. Согласно данным НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта на рынке косметики составляла 16%, а на рынке бытовой химии — 12%. Центр отмечает, что ранее участники рынка, включая ассоциацию товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», Ассоциацию предприятий и профессионалов индустрии красоты, Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и «Фармстандарт», выразили свою поддержку этому эксперименту.