Мирные жители не пострадали в результате падения самолёта в Белгородской области

Posted 24 января, 12:26
Published 24 января, 12:26
Modified 24 января, 12:28
Updated 24 января, 12:28
Как сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров, военный самолёт Ил-76 упал в поле. Он также уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. Сейчас проводятся следственные мероприятия.
Также глава района призвал доверять только официальным источникам информации.
Отметим, что самолёт потерпел крушение возле села Яблоново Корочанского района. На борту находились находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также экипаж и сопровождающие.
Все находившиеся на борту люди погибли.