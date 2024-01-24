Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на крушение военного самолёта Ил-76 в Корочанском районе. Зампред Совбеза РФ утверждает, что уничтожение судна — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве».
Российских лётчиков, которые увели самолёт подальше от населённого пункта, Медведев назвал героями. Украинские семьи не дождались своих пленных из России, добавил он.
Дмитрий Медведев считает, что «дальше будет только хуже». По его словам, Киев продолжит «с лёгкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО».
Зампред Совбеза уверен, что причиной стали желание иметь «власть и деньги» и что Украина теперь ограничений не видит.
Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей.
Дмитрий Медведев