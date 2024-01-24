Корпорация МСП поддержит отечественные модные бренды

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что важно помогать отечественным брендам из числа МСП в продвижении их продукции, чтобы они могли конкурировать с иностранными компаниями. В рамках проекта участникам будет оказана поддержка на рынках сбыта, включая бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Еще одно важное направление — доступное финансирование для развития своего бизнеса. По словам Исаевича, Корпорация МСП будет помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием.