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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:53

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Корпорация МСП поддержит отечественные модные бренды

Корпорация МСП поддержит отечественные модные бренды

24 января 2024, 09:53
Фото: 1MI
Компания МСП запустила в тестовом режиме проект «МСП шьет», который направлен на поддержку российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Цель проекта заключается в том, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в продвижении продукции на популярных маркетплейсах и офлайн-площадках.

Как сообщает tass.ru, участники проекта получат возможность размещения своей продукции на популярных платформах, а также поддержку по государственным программам, таким как льготное кредитование и лизинг оборудования. Они также могут рассчитывать на содействие в обеспечении кредитов и доступ к специальным акселерационным программам. Заявки на участие в проекте можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

Каждый квартал будет проводиться отбор участников для размещения их продукции в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал столичный универмаг «ТЕЛЕГРАФ», где уже представлены пять брендов одежды и косметики от малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что важно помогать отечественным брендам из числа МСП в продвижении их продукции, чтобы они могли конкурировать с иностранными компаниями. В рамках проекта участникам будет оказана поддержка на рынках сбыта, включая бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Еще одно важное направление — доступное финансирование для развития своего бизнеса. По словам Исаевича, Корпорация МСП будет помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием.

Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что магазин — это место встречи производителей модной одежды, обуви, аксессуаров и их потенциальных покупателей. Он выразил надежду на то, что совместный опыт поможет молодым брендам укрепиться и представить свой продукт широкой аудитории. Константинов заявил, что его команда будет внимательно следить и оказывать поддержку.

Директор по развитию электронной коммерции Ozon Сергей Беляков отметил, что увеличение числа продавцов и предложения качественного ассортимента является важным аспектом развития электронной коммерции. Поэтому поддержка МСП является одним из приоритетов для компании. Он заявил, что они рады присоединиться к проекту, который поддерживает российские брендовые вещи.

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