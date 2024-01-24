Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Бокс

Емельяненко против Тайсона: будет ли зрелищный бой?

24 января 2024, 08:29
Фото: 1MI
Бокс

Фёдор Емельяненко оценил возможность боя с Майком Тайсоном

Фёдор Емельяненко высказался по поводу возможного поединка между ним и Майком Тайсоном. По его словам, обе стороны готовы провести поединок, но не хватает финансирования. Об этом Емельяненко рассказал в интервью Сергею Лодыге.

Фёдор Емельняненко может сразиться с Майком Тайсоном. Белгородский боец ММА высказался о возможном поединке по правилам бокса: по его словам, в настоящий момент идут переговоры. Планируется провести бой в Саудовской Аравии.

«Я готовлюсь, я в форме. Тренируюсь в Москве в команде ЦСКА, где меня прекрасно приняли», — отметил боец.

Емельяненко считает, что, если бой состоится, то его проведут по правилам бокса. Тем не менее регламент будет обсуждаться. В настоящий момент оба бойца согласны на поединок, однако для этого не хватает финансирования.

О том, что Емельяненко может сразиться с Майком Тайсоном, стало известно в сентябре 2023 года. С тех пор ведутся переговоры.

Напомним, что белгородский боец возглавлял Союз ММА с 2012 года по 2018 год. Он вновь вернулся на пост в июне 2022 года, а в августе 2023 года заявил об уходе. Однако он продолжил работать в Союзе ММА.

Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о проведении боя против Майка Тайсона
Узнать подробнее
Читайте также:
«Больше не ворую»: Александр Емельяненко признался в краже в Старом ОсколеСоюз ММА принял отставку Фёдора ЕмельяненкоФёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА
#Белгородская область#Спорт#Бой#Бокс#Новости Белгорода#Белгород#Фёдор Емельяненко#Александра Склярова#Майк Тайсон
Подпишитесь
Ракетную опасность объявили в Белгороде: работает сирена, запущено оповещение по ТВ
Сегодня, 08:25
Звёздная помощь: певица Глюкоза пожертвовала деньги семье юного белгородца
Сегодня, 07:41
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
Неспокойное утро: под Белгородом вновь было громко
Сегодня, 07:45
Родителей участника банды подростков в Белгороде могут лишить гражданства России
Вчера, 18:57