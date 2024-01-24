Емельяненко против Тайсона: будет ли зрелищный бой?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Фёдор Емельняненко может сразиться с Майком Тайсоном. Белгородский боец ММА высказался о возможном поединке по правилам бокса: по его словам, в настоящий момент идут переговоры. Планируется провести бой в Саудовской Аравии.
«Я готовлюсь, я в форме. Тренируюсь в Москве в команде ЦСКА, где меня прекрасно приняли», — отметил боец.
Емельяненко считает, что, если бой состоится, то его проведут по правилам бокса. Тем не менее регламент будет обсуждаться. В настоящий момент оба бойца согласны на поединок, однако для этого не хватает финансирования.
О том, что Емельяненко может сразиться с Майком Тайсоном, стало известно в сентябре 2023 года. С тех пор ведутся переговоры.