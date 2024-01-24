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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:39

Поезд

Дополнительный поезд отвезёт белгородцев в Москву на февральских праздниках

24 января 2024, 13:37
Фото: 1MI
Поезд

В феврале из Белгорода в Москву будут ездить дополнительные поезда

Отправляться из Белгорода поезд будет 21 и 25 февраля, а из Москвы — 22 и 26 февраля. Подробности сообщили в региональном министерстве транспорта.

Дополнительные поезда из Белгорода в Москву назначили на праздничные дни февраля. В период длинных февральских выходных будет курсировать поезд № 528/527 Белгород — Москва-Павелецкая.

Состав будет отправляться из Белгорода 21 и 25 февраля, а из Москвы — 22 и 26 февраля. Маршрут следования пройдёт через Губкин и Старый Оскол.

Ознакомиться с подробными расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД» либо в кассах ж/д вокзала.

Ранее дополнительные поезда в Москву организовывали в январе.

Кроме этого, в регионе могут продлить маршрут поезда Белгород — Поныри до Орла. Состав курсирует по местам воинской славы по воскресеньям с 8 октября.

Из Белгорода в Москву и обратно назначили дополнительные поезда
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#Общество#Белгородская область#Москва#Поезд#Новости Белгорода#Дополнительный поезд#Белгород#Александра Склярова
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