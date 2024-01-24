Дополнительный поезд отвезёт белгородцев в Москву на февральских праздниках

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Дополнительные поезда из Белгорода в Москву назначили на праздничные дни февраля. В период длинных февральских выходных будет курсировать поезд № 528/527 Белгород — Москва-Павелецкая.
Состав будет отправляться из Белгорода 21 и 25 февраля, а из Москвы — 22 и 26 февраля. Маршрут следования пройдёт через Губкин и Старый Оскол.
Ознакомиться с подробными расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД» либо в кассах ж/д вокзала.
Ранее дополнительные поезда в Москву организовывали в январе.
Кроме этого, в регионе могут продлить маршрут поезда Белгород — Поныри до Орла. Состав курсирует по местам воинской славы по воскресеньям с 8 октября.