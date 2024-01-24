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Место крушения военного самолёта

Белгородцев волновали крушение военного Ил-76, отмена дистанта и «нападение» волков

24 января 2024, 16:00
Фото: соцсети
Место крушения военного самолёта
24 января в Белгородской области рухнул военный самолёт с пленными бойцами ВСУ, власти отменили дистант в учреждениях допобразования, а в экоохотнадзоре назвали фейком информацию о нападении диких животных.

Крушение самолёта

В Корочанском районе 24 января около 11:00 рухнул военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся в самолёте погибли.

Воздушное судно упало в поле в районе села Яблоново. Самолёт поразили с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационные средства ВКС России засекли пуск двух украинских ракет. Ил-76 атаковали из Харьковской области.

Данное происшествие Минобороны РФ назвало терактом.

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Отмена дистанта и продление смены в лагере

Учреждения допобразования, которые находятся дальше 20 километров от госграницы, будут работать в очном формате с 29 января. В эту зону также входит и Белгород.

Однако есть один нюанс: к очной работе спортшколы и школы искусств вернутся только в том случае, если на это будут согласны родители учеников. Помимо этого, преподаватели, наставники и тренеры должны будут подписать согласие.

В учреждениях обеспечат все необходимые меры безопасности, сообщил Вячеслав Гладков.

Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
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Также сегодня стало известно, что юные белгородцы останутся в лагерях Калужской и Пензенской областях ещё на три недели.

Ранее из-за неспокойной обстановки более 2,8 тыс. детей уехали в лагеря в другие регионы России. Детей разместили в оздоровительных учреждениях на 21 день, время их пребывания подходит к концу, родителям предложили оставить детей ещё на одну смену. Согласились на это в основном родители, чьи дети находятся в Калужской и Пензенской областях.

Губернаторы этих регионов согласились на продление пребывания белгородских детей в лагерях. Сейчас учреждения подготавливаются к дополнительной смене.

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Фейки о нападении волков

23 января в Telegram-канале одного из военкоров появилась информация о том, что в лесах под Белгородом бродит большая стая волков. Звери якобы загрызли мужчину. Подобные истории также появились в пабликах других российских регионов.

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональный экоохотнадзор. В ведомстве сообщили, что информация о стае волков им не поступала. Сообщения, которые распространяются в Сети, управление назвало фейковыми.

Слухи о нападении животных также опровергли власти других российских регионов. В настоящий момент известно только об одном достоверном случае нападения дикого животного. Произошло это на днях в Курганской области.

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