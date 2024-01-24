Белгородцев волновали крушение военного Ил-76, отмена дистанта и «нападение» волков

Ранее из-за неспокойной обстановки более 2,8 тыс. детей уехали в лагеря в другие регионы России. Детей разместили в оздоровительных учреждениях на 21 день, время их пребывания подходит к концу, родителям предложили оставить детей ещё на одну смену. Согласились на это в основном родители, чьи дети находятся в Калужской и Пензенской областях.