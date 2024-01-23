В РФ предложили единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

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Ранее информация о свободном имуществе была доступна только по заявке в офисе МФЦ или при заказе выписки через «Госуслуги». Реестр имущества формирует Корпорация МСП, сообщает ТАСС.
В настоящее время в базе можно найти более 48 тысяч свободных объектов, и она постоянно пополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тысячи муниципальных образований. Новый сервис на цифровой платформе МСП.РФ поможет предпринимателям найти удобное офисное помещение, подобрать площадку для запуска производства или выбрать земельный участок, соответствующий их запросам. Также в базе представлен специальный раздел с участками и помещениями, которые могут быть использованы для открытия гостиниц. На сегодня таких объектов насчитывается более 300.
«Всего за две недели работы сервиса уже более семи тысяч раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также подчеркнул важность того обстоятельства, что сервис способствует прозрачной и открытой работе по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе МСП.РФ работают также объекты, которые можно предоставить малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск действует по всем регионам, к тому же у предпринимателей есть возможность оформить подписку на уведомления о новых объектах, которые подходят под их запросы, добавил гендиректор КМСП.
В приоритете у разработчиков сервиса «Имущество для бизнеса» была простота, удобство и скорость поиска. Подобрав объект по нужным критериям, предприниматель избавляется от необходимости думать, на какой электронной площадке состоятся конкурсные процедуры и где искать владельца. У каждого предложения есть своя ссылка на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Чтобы подобрать необходимое имущество, достаточно авторизации на МСП.РФ через «Госуслуги» и указания параметров для формирования списка объектов.
Новый сервис на цифровой платформе доступен для представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых или физических лиц. При этом в каталог включено имущество, которое доступно на торгах только предпринимателям, входящим в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым, крупные компании к этим торгам не допускаются. Такие объекты отмечены специальными ярлыками в каталоге.
Напомним, цифровую платформу для малого и среднего бизнеса разработали Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ. Работа платформы направлена на повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие цифровой платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Проект запущен по инициативе президента Владимира Путина, куратором выступает первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.