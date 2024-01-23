В РФ предложили единую онлайн-базу льготного госимущества для МСП

«Всего за две недели работы сервиса уже более семи тысяч раз им воспользовались предприниматели. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также подчеркнул важность того обстоятельства, что сервис способствует прозрачной и открытой работе по реализации государственного и муниципального имущества. На цифровой платформе МСП.РФ работают также объекты, которые можно предоставить малому и среднему бизнесу на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск действует по всем регионам, к тому же у предпринимателей есть возможность оформить подписку на уведомления о новых объектах, которые подходят под их запросы, добавил гендиректор КМСП.