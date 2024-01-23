Шуховцы проводят занятия по оказанию первой помощи

Активное участие в мастер-классах по тактической медицине для белгородцев на площадке Штаба общественной поддержки приняли инструкторы Военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина при БГТУ им. В. Г. Шухова. В их числе — студенты, участники СВО Евгений и Илья Сугатовы. Двоюродные братья из Красногвардейского района участвовали в специальной военной операции на Украине. В настоящее время учатся в химико-технологическом институте и преподают тактическую медицину курсантам ВУЦ.