Шуховцы проводят занятия по оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Старт циклу обучающих курсов оказания первой доврачебной помощи для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, работников бюджетных учреждений, расположенных в городе Белгороде, а также приграничных районах области, был дан 12 января на площадке Штаба общественной поддержки.
Активное участие в мастер-классах по тактической медицине для белгородцев на площадке Штаба общественной поддержки приняли инструкторы Военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина при БГТУ им. В. Г. Шухова. В их числе — студенты, участники СВО Евгений и Илья Сугатовы. Двоюродные братья из Красногвардейского района участвовали в специальной военной операции на Украине. В настоящее время учатся в химико-технологическом институте и преподают тактическую медицину курсантам ВУЦ.
«В ближайшее время от университета пройду дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Смогу ещё на более профессиональном уровне оказывать первую помощь и проводить обучение», — поделился планами студент БГТУ имени Шухова Евгений Сугатов.
Знаниями и навыками по оказанию первой доврачебной помощи поделились федеральные эксперты — российский хирург, депутат Госдумы Бадма Башанкаев, ветеран боевых действий, к. м.н, один из идеологов и основоположников тактической медицины в России Артём Катулин, депутат Госдумы, д. м. н., доброволец СВО Дмитрий Хубезов. В числе партнеров мероприятия были представители медицины катастроф, скорой помощи, «Красного креста», центра «Воин».
Под руководством Бадмы Башанкаева и Артёма Катулина участники занятия закрепили теоретические и практические навыки оказания первой помощи. Особое внимание уделили навыкам остановки кровотечения при помощи жгутов и турникетов.
«Благодарю наших товарищей — главу комитета ГД по охране здоровья Бадму Башанкаева и нашего депутата, добровольца СВО Дмитрия Хубезова за помощь в организации такого обучения. Ребята вместе с коллегами из Минздрава, других структур, с которыми „Единая Россия“ сотрудничает по линии гуманитарной миссии, разработали специальный образовательный курс, на основе реального опыта оказания первой помощи в боевых условиях», – сказал Андрей Турчак.