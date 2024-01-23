Шерсть вылазит, гной в глазах: белгородцы переживают за состояние животных в приютах

Глава Яковлевского округа Олег Медведев ответил, что будки для приюта в настоящий момент изготавливаются, в вольерах уже есть солома, а собаки обеспечены едой. Но белгородцы с ответом не согласны: «Если бы всё было так гладко и красиво, как вы пишете, то не было бы ни одного поста от волонтёров».