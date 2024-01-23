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Собака

Шерсть вылазит, гной в глазах: белгородцы переживают за состояние животных в приютах

23 января 2024, 10:53
Фото: Midjourney
Собака

Белгородцы жалуются на плохие условия в приютах для животных

Волонтёры утверждают, что в двух приютах Белгородской области ужасные условия: там протекает крыша, холодно, еду для собак приходится собирать своими силами, а многие животные болеют. Ответы администраций районов жителей не устраивают.

Белгородцы пишут в соцсетях о проблемах Старооскольского муниципального приюта. По их словам, волонтёры максимально пытаются помочь находящимся там животным, однако не всегда это получается. «Мы просим навести порядок, наказать виновных и максимально сотрудничать с волонтёрами», — просят жители.

Белгородка прислала видеозапись из приюта, на которой видно, что в здании протекает потолок, из-за чего весь пол в вольерах в лужах.

В администрации Старооскольского округа ответили, что температура содержания приюта соответствует нормам, а уборка в нём осуществляется ежедневно. Кроме того, в вольерах, по информации администрации, используется покрытие из опилочного материала, а крыша и вовсе не протекает.

За содержанием животных и работой приюта осуществляется систематический регулярный контроль со стороны государственных ветеринарных специалистов, департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, а также департамента жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверок нарушений в содержании животных и организации питания выявлено не было.
старооскольская администрация

Однако обратившиеся не согласны с ответом администрации. По их данным, опилки иногда привозят сами волонтёры, а тепловых пушек по всему приюту всего три штуки — они через раз пускают холодный обдув.

«От таких жутких условий почти все собаки болеют: кашель, гной из глаз и носа, шерсть вылазит клоками, разъедается кожа на лапах! И в таком состоянии собак выпускают из приюта на улицу, где большинство из них умирает мучительной смертью!» — добавляют жители.

После всех поступивших жалоб старооскольская администрация решила организовать встречу с руководством и представителями, ответственными за работу предприятия, чтобы обсудить решение возникшей проблемы. Провести встречу планируется 24 января в 17:30.

Ответ администрации Старооскольского округаОтвет администрации Старооскольского округа
Ответ администрации Старооскольского округаОтвет администрации Старооскольского округа
Ответ администрации Старооскольского округа
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Другие неравнодушные белгородцы пожаловались на состояние приюта для животных в Строителе. Там, отмечает белгородка, у животных нет подстилок и будок, а еду питомцам собирают своими силами, потому что якобы отсутствует финансирование.

Глава Яковлевского округа Олег Медведев ответил, что будки для приюта в настоящий момент изготавливаются, в вольерах уже есть солома, а собаки обеспечены едой. Но белгородцы с ответом не согласны: «Если бы всё было так гладко и красиво, как вы пишете, то не было бы ни одного поста от волонтёров».

Ответ главы Яковлевского округаОтвет главы Яковлевского округа
Ответ главы Яковлевского округа
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов
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