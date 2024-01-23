«Птицу палят вместе с покрышками»: белгородец жалуется на смог от убоя больных кур

«Почему уже несколько дней стоит смог в близлежащих населённых пунктах и почему мы и наши дети должны этим дышать? Как вы решаете эту проблему? Есть ли официальные обращения администрации Корочи в Роспотребнадзор для замера вредных веществ в воздухе?» — интересуется белгородец.