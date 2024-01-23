«Птицу палят вместе с покрышками»: белгородец жалуется на смог от убоя больных кур

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
К властям обратился белгородец и рассказал об убое птиц, заболевших птичьим гриппом. Птиц, по словам мужчины, сжигают вместе с покрышками, а село, где находится птицефабрика, накрыл смог.
Как рассказал житель региона, речь идёт об агрофирме «Русь», смогом накрыло село Бехтеевка Корочанского района. Белгородец интересуется, почему местная администрация не реагирует на ситуацию.
«Птицу палят вместе с покрышками прямо на открытой местности. Вся Бехтеевка в смоге. Задыхаются жители вблизи расположенных населённых пунктов. Почему администрация Корочанского района никак не реагирует на это?» — поинтересовался мужчина.
На обращение жителя отреагировал глава муниципалитета Николай Нестеров. По его словам, предприятие в плановом порядке проводит механическую очистку птицеводческих помещений и производственных территорий, а также полную санобработку корпусов.
В дальнейшем запланировано проведение мероприятий по глубокой реконструкции и модернизации птицеводческого объекта с заменой технического оборудования, проведением технологического обновления стада и перехода на новую технологию производства.
Николай Нестеров, глава администрации Корочанского района
Однако ответ от властей был не совсем по теме, ведь без ответа остался вопрос, как АО «Агрофирма „Русь“» уничтожает больную птицу. Мужчина также задаётся вопросом, почему жители должны дышать этим дымом.
«Почему уже несколько дней стоит смог в близлежащих населённых пунктах и почему мы и наши дети должны этим дышать? Как вы решаете эту проблему? Есть ли официальные обращения администрации Корочи в Роспотребнадзор для замера вредных веществ в воздухе?» — интересуется белгородец.
Однако вразумительного ответа в Сети от корочанской администрации мужчина так и не получил. Нестеров предложил ему оставить свои контактные данные в личных сообщениях. Жителя региона это не устроило.
«Это секретная информация? Ответьте, пожалуйста, на вопросы заданные вам выше, официально и здесь. Этот вопрос не публикует ни один паблик, потому что заинтересованные лица побеспокоились и об этом», — утверждает белгородец.
Мужчина также добавил, что вопрос интересует всех жителей Корочанского района. Последнее обращение пока осталось без ответа от властей.
АО Агрофирма «Русь» зарегистрировано в 2022 году в Бехтеевке Корочанского района. Основной вид деятельности общества — разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральным директором агрофирмы является Игорь Закотенко — депутат Белгородской областной думы по Корочанскому одномандатному избирательному округу № 15.
В 2022 году на сильную вонь жаловался житель Масловой Пристани в Шебекинском горокруге. Виновником неприятного запаха белгородец посчитал убойный цех птицефабрики «Белгородский бройлер». Как пояснил глава муниципалитета Владимир Жданов, оценку качества атмосферного воздуха осуществляет управление Роспотребнадзора. На тот момент он пообещал обратиться к руководству ведомства.