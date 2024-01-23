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Posted 23 января, 16:37

Published 23 января, 16:37

Modified 23 января, 16:37

Updated 23 января, 16:37

Подозрение на рак и диабет: что ещё обнаружили у белгородцев в «Поездах здоровья»?

23 января 2024, 16:37

За неделю в «Поездах здоровья» обследовали более 1,1 тыс. белгородцев

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Медицина
За первую неделю 2024 года медики осмотрели более 1100 жителей сёл. У 27 обследованных обнаружили различные заболевания. Подробности сообщили в региональном правительстве.

За первую неделю работы «Поездов здоровья» в 2024 году к специалистам обратились более 1100 жителей сёл. Мобильные медицинские комплексы за прошлую неделю осмотрели жителей Ракитянского и Ровеньского районов, а также Новооскольского и Яковлевского горокругов.

Комплексное обследование прошёл 591 человек, консультации у узких специалистов получили 479 пациентов. Ещё 491 человеку провели диагностику с использованием различных медицинских приборов: флюорографа, маммографа и аппарата УЗИ.

Специалисты «Поездов здоровья» уже выявили у шести белгородцев заболевания системы кровообращения, у троих — подозрения на онкологию, у 15 — подозрения на наличие сахарного диабета II типа, ещё у троих — болезни органов дыхания. Всех этих пациентов направили на дополнительные обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть поставленные диагнозы и в случае необходимости назначить лечение.

В этом году мобильные комплексы работают шесть дней в неделю, включая субботу. На текущей неделе специалисты принимают пациентов в населённых пунктах Вейделевского, Ракитянского и Чернянского районов, а также в Яковлевском округе.

Отметим, что по Белгородской области также начнёт курсировать «Правовой поезд».

В районы Белгородской области запустят поезда права и здоровья
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#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Сахарный диабет#Рак#Белгород#Поезда здоровья
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