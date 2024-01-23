Подозрение на рак и диабет: что ещё обнаружили у белгородцев в «Поездах здоровья»?

За неделю в «Поездах здоровья» обследовали более 1,1 тыс. белгородцев

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За первую неделю 2024 года медики осмотрели более 1100 жителей сёл. У 27 обследованных обнаружили различные заболевания. Подробности сообщили в региональном правительстве.