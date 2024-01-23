Обещал уничтожить улики за 2,6 млн рублей: белгородского лжеюриста отправили в тюрьму

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Житель Новооскольского городского округа пообещал землячке юридическую помощь и украл у неё более 2,6 млн рублей. Женщина хотела уничтожить изобличающие её доказательства и избавить себя от уголовной ответственности за присвоение бюджетных денег. Подсудимый знал, что это невозможно, но пообещал помочь.
Также ранее судимый мужчина обманул медработника, который хотел получить квартиру на льготных условиях. От медика мошенник получил 200 тыс. рублей.
Помимо этого, подсудимый продал чужую земельную долю за 287 тыс. рублей и пообещал другим жителям оказать юридические услуги, но, получив деньги, скрылся.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.