Обещал уничтожить улики за 2,6 млн рублей: белгородского лжеюриста отправили в тюрьму

Житель Новооскольского городского округа пообещал землячке юридическую помощь и украл у неё более 2,6 млн рублей. Женщина хотела уничтожить изобличающие её доказательства и избавить себя от уголовной ответственности за присвоение бюджетных денег. Подсудимый знал, что это невозможно, но пообещал помочь.