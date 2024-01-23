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Аферист

Обещал уничтожить улики за 2,6 млн рублей: белгородского лжеюриста отправили в тюрьму

23 января 2024, 08:57
Фото: Midjourney
Аферист

Белгородского лжеюриста отправили в колонию за обман клиентов на 3 млн рублей

Новоосколец обманул нескольких жителей на сумму более 3 млн рублей. Он обещал им помочь избавиться от судимости и купить квартиру по льготным условиям, а также продал чужой земельный участок. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Новооскольского городского округа пообещал землячке юридическую помощь и украл у неё более 2,6 млн рублей. Женщина хотела уничтожить изобличающие её доказательства и избавить себя от уголовной ответственности за присвоение бюджетных денег. Подсудимый знал, что это невозможно, но пообещал помочь.

Также ранее судимый мужчина обманул медработника, который хотел получить квартиру на льготных условиях. От медика мошенник получил 200 тыс. рублей.

Помимо этого, подсудимый продал чужую земельную долю за 287 тыс. рублей и пообещал другим жителям оказать юридические услуги, но, получив деньги, скрылся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что ранее белгородцам рассказали, как отличить настоящего адвоката от мошенника.

Как белгородцам отличить настоящего адвоката от мошенника?
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