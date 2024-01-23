Минпромторг РФ разрешил белгородскому суду купить иномарку, но торги не состоялись

Согласно документам закупки, суд хотел приобрести машину седан, с автоматической коробкой передач и климат-контролем. Мощность двигателя должна была превышать 150 лошадиных сил. Транспорт хотели купить новый, без пробега. В информации об объекте закупки указано, что речь шла об автомобиле Toyota Camry, но допускалась поставка эквивалента.