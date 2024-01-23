bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 14:59

Published 23 января, 14:59

Modified 23 января, 15:01

Updated 23 января, 15:01

Автомобиль

Минпромторг РФ разрешил белгородскому суду купить иномарку, но торги не состоялись

23 января 2024, 14:59
Фото: Midjourney. Автомобиль
Сюжет
Госзакупки
Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в закупке. Машину планировал приобрести Арбитражный суд Белгородской области. Начальная цена контракта составила 4,5 млн рублей.

Арбитражный суд Белгородской области планировал приобрести легковой автомобиль. На покупку авто планировалось направить 4 520 000 рублей (средства федерального бюджета).

Согласно документам закупки, суд хотел приобрести машину седан, с автоматической коробкой передач и климат-контролем. Мощность двигателя должна была превышать 150 лошадиных сил. Транспорт хотели купить новый, без пробега. В информации об объекте закупки указано, что речь шла об автомобиле Toyota Camry, но допускалась поставка эквивалента.

Чтобы приобрести иномарку, арбитражный суд отправил в Минпромторг РФ соответствующую заявку. Министерство выдало суду разрешение на закупку легкового авто.

Уточним, что постановлением правительства ранее был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.

В итоге 23 января стало известно, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в закупке.

Белгородским чиновникам придётся вернуть иномарку, подаренную «Тисайдом»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев смутила закупка чиновниками ноутбуков за 111 млн. В минобре всё объяснилиБелгородский минтранс уточнил ситуацию с закупкой по капремонту в районе Пикник-паркаВ этот раз экономят? В мэрии Белгорода закупают тактические ботинки по низкой цене
#Белгородская область#Автомобиль#Иномарка#Госзакупки#Новости Белгорода#Закупки#Белгородский арбитражный суд#Минпромторг#Белгород#Тойота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика