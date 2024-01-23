Майк Тайсон и братья Кличко: белгородец продаёт автографы боксёров за 3,5 млн рублей

Всего речь идёт о 70 лотах. Половина — это боксёрскиe перчатки с автографами. Также есть фото, буклеты и награды, а также экспонат советского боксёра. Среди знаменитостей Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Арчи Мур, Флойд Патерсон, Майк Тайсон, Боб Арум.