Майк Тайсон и братья Кличко: белгородец продаёт автографы боксёров за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Объявление о продаже коллекции автографов боксёров разместили на доске бесплатных объявлений. Из описания следует, что с молотка уходит коллекция автографов Олимпийскиx чемпионов и чемпионов мира по боксу.
Всего речь идёт о 70 лотах. Половина — это боксёрскиe перчатки с автографами. Также есть фото, буклеты и награды, а также экспонат советского боксёра. Среди знаменитостей Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Арчи Мур, Флойд Патерсон, Майк Тайсон, Боб Арум.
Также в коллекции автографы таких спортсменов как Наталья Рагозина, братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Юрий Арбачаков, Мурат Гассиев и т. д.
Есть и Олимпийские чемпионы: Олег Саитов, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко.
За свою коллекцию продавец хочет получить 3,5 млн рублей. Он отметил, что собирал её много лет, что получился целый музей бокса.