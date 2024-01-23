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Майк Тайсон и братья Кличко: белгородец продаёт автографы боксёров за 3,5 млн рублей

Майк Тайсон и братья Кличко: белгородец продаёт автографы боксёров за 3,5 млн рублей

23 января 2024, 07:31
Фото: «Авито»
У продавца образовался целый музей бокса. За свою коллекцию он хочет получить 3,5 млн рублей. Всего в наличии порядка 70 лотов.

Объявление о продаже коллекции автографов боксёров разместили на доске бесплатных объявлений. Из описания следует, что с молотка уходит коллекция автографов Олимпийскиx чемпионов и чемпионов мира по боксу.

Всего речь идёт о 70 лотах. Половина — это боксёрскиe перчатки с автографами. Также есть фото, буклеты и награды, а также экспонат советского боксёра. Среди знаменитостей Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Арчи Мур, Флойд Патерсон, Майк Тайсон, Боб Арум.

Также в коллекции автографы таких спортсменов как Наталья Рагозина, братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Юрий Арбачаков, Мурат Гассиев и т. д.

Есть и Олимпийские чемпионы: Олег Саитов, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко.

Фото: "Авито"

За свою коллекцию продавец хочет получить 3,5 млн рублей. Он отметил, что собирал её много лет, что получился целый музей бокса.

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